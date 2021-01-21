В связи с открытием областного перинатального центра службу родовспоможения региона реорганизуют: роддом № 2 присоединят к перинатальному центру областной больницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главный врач областной больницы Анатолий Юданов и главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков встретились с коллективом роддома № 2. Всему коллективу родильного дома было предложено перейти на работу в перинатальный центр, который начнет принимать пациенток уже 1 февраля.

— Каждому из вас я обещаю индивидуальный подход, с каждым готов лично встретиться, чтобы решить все вопросы. Я приглашаю вас работать в самом современном медицинском учреждении по вашему профилю не только в Новосибирске, но и во всей Сибири. Это совершенно другой профессиональный уровень, — отметил Анатолий Юданов.

Отмечается, что здание родильного дома № 2 – 1938 года постройки – старейшее среди роддомов Новосибирска и уже не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи по акушерскому профилю. Здесь принимали неосложненные физиологические роды. Рэм Волков напомнил, что 1 января этого года вступил в силу утвержденный приказом Минздрава РФ новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», направленный на снижение младенческой и материнской смертности. Расширен ряд патологий, с которыми беременных и рожениц не смогут принимать учреждения второго уровня, такие как роддом № 2. Этих пациенток будут направлять в перинатальный центр.

Константин Хальзов подчеркнул, что здание роддома № 2 остается в структуре государственной системы здравоохранения региона — здесь будет размещено поликлиническое отделение.