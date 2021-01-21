Тарифные разборки

«ВИС»: любить или порядок наводить?

Такой выбор в ближайшее время может встать перед губернатором области. В частности, его уже озвучивали на встрече с главой региона депутаты от фракции КПРФ. Об этом на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального парламента сообщил зампредседателя комитета Вадим Агеенко.

— Нам нужно решать: либо мы хотим просто любить ГК «ВИС», потому что она мост и еще что-то строит, либо мы хотим наводить порядок, — говорит депутат. — Если второе, значит, нужно ссориться, нужно прогонять. Регоператор из рук вон плохо выполняет свои обязанности. Да, деньги они научились собирать. Да, отчитываются, что стали обслуживать частный сектор. На деле же машина заехала в деревню, сделала круг по центральной улице и ушла, а у Анисимовой — «галочка», они же там были по данным «Глонасс», посчитали, сколько на этой улице домов. Мы собрали данные о деятельности регоператора по всем 30 районам. Почти половина районов жалуется на регоператора в 2020 году. Он убрал свои представительства, и люди идут жаловаться в администрации. Губернатор сказал: «Да, мы некоторые вещи видим, и если они будут продолжаться, то, наверное, мы можем и разругаться».

О несоответствии качества работы с уровнем тарифа говорили и другие члены комитета

— С первого дня работы ООО «Экология-Новосибирск» у нее было желание увеличить тариф, что коллективно нам удавалось сдерживать, — считает депутат Ашот Рафаелян. — Компания, грубо говоря, завладела этим бизнесом, но качественной работы нет. Если раньше в сельской местности ТБО не вывозили, потому что не было такой услуги, то сейчас, несмотря на то, что люди платят, все равно не вывозят. Каждый год смена договоров. Ничего нового мы не получили. Мы не получили те инвестиции, которые компания должна была производить.

— До сих пор ответа ФАС нет, — говорит Вадим Агеенко. — Точно также себя ведет областное управление ФАС. К нему обращалось наше министерство ЖКХ: «Проверьте конкурсы, которые проводит регоператор». Практически все конкурсы — с одним участником. Вначале завышают цену, под нее никто не приходит, только один заявившийся, и регоператор может заключить договор с одним участником. ФАС не стал рассматривать обращение министерства, отложив этот вопрос до 29 января, когда тарифы уже утверждены. Попробуйте потом переиграть. Такая позиция ФАС нас очень беспокоит, потому что она создавалась с целью сдержать аппетиты монополистов. А здесь ведь явный монополист, у которого очень много необоснованных затрат.

При этом настораживает позиция антимонопольной службы, ранее санкционировавшей увеличение тарифа почти на 40%. Напомним, что депутаты заксобрания официально обращались к руководителю ФАС с требованием признать противоправным действия его заместителя, принявшего такое решение.

Теперь тариф может быть пересмотрен не ранее, чем на следующий год.

— Даже если сейчас докажем, что средства необоснованно включили в валовую выручку, это не значит, что сейчас пересмотрят, — поясняет Агеенко. — Обратно это не играет. Только когда будут делать на следующий год. Если бы оспорили приказ и отменили его — это был бы другой вопрос. В этом году регоператор по тарифу будет получать 87 рублей.

По подсчетам департамента по тарифам Новосибирской области, величина необходимой выручки регионального оператора, признанная департаментом в качестве экономически обоснованной, составила 4,1 млрд рублей с НДС. Из них 420 млн (10%) — расходы регоператора на услуги, оказываемые операторами по обращению с ТКО по обезвреживанию, захоронению, включая обработку ТКО. 3,1 млрд (75,4%) — расходы регоператора, связанные с оплатой услуг по транспортированию. 110 млн (2,6%) — расходы, связанные с заключением и обслуживанием договоров. 20,5 млн (0,5%) — расходы по приобретению контейнеров и бункеров, их содержание. 3 млн — расходы на уборку мест погрузки ТКО. 2,9 млн — расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии, 475 млн — корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) регоператора по возмещению недополученных доходов, связанных с реализацией предписаний ФАС в прошлом году.

— Предельный единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2021 год установлен департаментом с ростом 4,6% относительно тарифа, действующего в декабре 2020 года, — говорит Гарей Асмодьяров. — Расходы сформированы из фактов предыдущих периодов деятельности регоператора. Напомню, что эта сумма не может превышать 1% НВВ.

Ранее председатель заксобрания Андрей Шимкив заявлял о прекращении софинансирования строительства четвертого моста (объект строит еще одна дочерняя компания ГК «ВИС»), если тариф не будет пересмотрен. Однако с последующим обращением в ФАС подобные заявления сошли на нет.

А по кому-то тариф уже отыграли

Речь, в частности, про компанию АО «Сибэко» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания»). Ей тарифы на тепло в 2021 году разрешили повысить всего на 2,6%.

— В связи со вступлением в силу постановления Московского арбитражного суда сумма в 202,1 млн как необоснованный доход была изъята департаментом при формировании плановой необходимой валовой выручки «Сибэко» на 2021 год, — пояснил руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. — В результате изъятия из НВВ указанных средств рост тарифа на тепловую энергию для «Сибэко» с 1 июля 2021 года составил 2,65, что ниже индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Также, по информации департамента, в части теплоснабжения департаментом установлены тарифы на тепловую энергию (всего в количестве 472 тарифа, из них 373 тарифов — на тепловую энергию, поставляемую населению). Из них 330 тарифов установлены с ростом 4,6%, 39 — ниже 4,6%, в том числе для «Сибэко» 1 тариф — без увеличения, 3 тарифа — со снижением.

В среднем по региону рост тарифов в 2021 году составит 4,6%. В первом полугодии за электроэнергию жители городских населенных пунктов по-прежнему будут платить чуть более 2 рублей за киловатт/час (как и во втором полугодии 2020 года), после 1 июля — 2,93 рубля. Что касается водоснабжения и водоотведения, то для организаций установлены 530 тарифов в сфере холодного водоснабжения, 131 — в сфере водоотведения, 74 — в сфере горячего водоснабжения. По холодному водоснабжению со снижением установлены 25 тарифов, на прежнем уровне — 43, с ростом — 462. По водоотведению установлены со снижением — 26, на прежнем уровне — 6, с ростом — 97. В среднем рост тарифов в Новосибирской области по холодному водоснабжению составил 4,3%, по горячему — 3,3%, по водоотведению — 4,6%.

Как отмечает руководитель департамента, по размеру некоторых тарифов, к примеру по коммунальным отходам, Новосибирская область находится в середине рейтинга в целом по России. По некоторым (тепловая энергия и электричество) — даже в хвосте.