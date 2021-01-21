Бизнес-карта – современный инструмент для вашей компании

Бизнес-карта – это современный инструмент, который позволяет совершать покупки и оплачивать счета организации практически в любом месте и в любое время. Средства на карте – это деньги компании с расчетного счета, которые списываются с него при ее использовании.
К одному расчетному счёту можно выпустить несколько карт и установить по каждой из них индивидуальный лимит. Это особенно удобно, если у большинства сотрудников компании есть регулярные траты, связанные с закупом товаров (продуктов, канцелярии и т.д.), интернет-оплатами, командировочными и другими расходами.
Банк Акцепт предлагает своим клиентам оформить дебетовую корпоративную карту Visa Бизнес, которая выпускается к основному расчетному счету компании.
Также при необходимости вы можете оформить бизнес-карту Акцепт «Лайт» с отдельным расчетным счетом.
Корпоративные карты от АО «Банк Акцепт» – это еще и выгодно! Теперь при расчетах по картам Visa Бизнес и Бизнес-карте «Лайт» – вы получаете кэшбэк!
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