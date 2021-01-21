Бизнес-карта – современный инструмент для вашей компании

Бизнес-карта – это современный инструмент, который позволяет совершать покупки и оплачивать счета организации практически в любом месте и в любое время. Средства на карте – это деньги компании с расчетного счета, которые списываются с него при ее использовании.

К одному расчетному счёту можно выпустить несколько карт и установить по каждой из них индивидуальный лимит. Это особенно удобно, если у большинства сотрудников компании есть регулярные траты, связанные с закупом товаров (продуктов, канцелярии и т.д.), интернет-оплатами, командировочными и другими расходами.

Что еще нужно знать о бизнес-картах:

они, также как и обычные, бывают дебетовыми и кредитными, именными и неименными, рублевыми и валютными;

используются как для безналичных расчетов, так и для снятия наличных;

имеют возможность подключения к Интернет-банку.

Банк Акцепт предлагает своим клиентам оформить дебетовую корпоративную карту Visa Бизнес, которая выпускается к основному расчетному счету компании.

С этой картой вы сможете:

иметь круглосуточный доступ к финансам компании – карта выпускается напрямую к расчетному счету;

совершать безналичные расчеты в любой точке мира, в том числе в интернете;

вносить и получать наличные денежные средства с расчетного счета;

через Интернет-банк выпускать несколько карт к одному расчетному счету, устанавливать по ним лимиты, производить контроль операций;

осуществлять переводы с карты на карту;

совершать оплаты через системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Также при необходимости вы можете оформить бизнес-карту Акцепт «Лайт» с отдельным расчетным счетом.

Корпоративные карты от АО «Банк Акцепт» – это еще и выгодно! Теперь при расчетах по картам Visa Бизнес и Бизнес-карте «Лайт» – вы получаете кэшбэк!

Условия получения кэшбэка:

бонусные баллы начисляются в размере 1% при совершении покупок от 15 000 руб. в месяц;

за каждые 100 руб. начисляется 1 балл;

баллы выплачиваются в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за текущим;

баллы начисляются в рублях на расчетный счет.

Сделайте бизнес удобнее с бизнес-картами от Банка Акцепт!