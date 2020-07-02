«Родина» определила муниципальных кандидатов

По итогам конференции реготделения партии «Родина» были выдвинуты кандидаты в горсовет Новосибирска и ряд сельских советов в районах области. Что касается выборов в горсовет, то, как сообщили в комментарии Infopro54 в руководстве реготделения партии, на предстоящих выборах ее представят семеро партийных кандидатов. У некоторых из них уже есть опыт участия в избирательных кампаниях и даже депутатской работы. Так, по округу №7 в Железнодорожном районе партия намерена выдвинуть бывшего с 2005 по 2010 год депутатом горсовета Аркадия Белова. Одним из основных его противников может стать действующий депутат КПРФ, председатель постоянной комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный. При этом, как сообщает источник, близкий к КПРФ, обоим кандидатам, что называется, не привыкать к противодействию друг с другом. Во время одной из прошлых избирательных кампаний столкновение представителей штабов обоих кандидатов переросло в рукоприкладство с последующим вмешательством сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, как уже сообщалось, в выборах на данном округе примут участие журналист Петр Маняхин и, возможно, гендиректор ООО «Лукашевская Наталья Витальевна. Частная практика» Наталья Лукашевская (ЕР).

Второй известный политик, выдвинутый «Родиной» в горсовет, — действующий депутат Леонид Рыбин, представляющий в текущем созыве фракцию ЛДПР. Однако, как сообщали редакции в областном отделении ЛДПР, их с Рыбиным пути разошлись, после того как депутат проголосовал за поддержку скандального решения по отмене на выборах партийных списков. Напомним, что руководитель фракции Евгений Лебедев выступал за их сохранение. На предстоящей кампании Рыбина «родинцы» выдвигают по округу № 17 в привычном для него поселке Пашино в Калининском районе. Пока, как следует из информации на сайте избирательной комиссии, о выдвижении на данной территории не заявил никто из кандидатов. Одной из соперниц Рыбина (скорее всего, номинальное) может стать победившая на данной территории в единороссовском внутрипартийном голосовании воспитатель детсада Надежда Смирнова.

Еще одним известным в новосибирской политике кандидатом от «Родины» станет серебряный призер довыборов горсовета в прошлом году, директор ООО «Академ-развитие» Игорь Рытиков. Экспериментировать с округом для выдвижения Рытикова партийцы не стали, предпочтя территорию округа №14 в Калининском районе, которую сейчас в горсовете представляет основной соперник Рытикова в прошлогодних и, возможно, в нынешних выборах (судя по результатам праймериз «Единой России») — замдиректора ООО «Сады Гиганта Павел Чернышев. О кандидатах от других политических сил на территории данного округа пока информации нет.

Помимо указанных кандидатов, «Родину» на предстоящих выборах в горсовет также представят Герман Болбат (округ №9, Заельцовский район), Сергей Большаков (№13, Калининский), Андрей Кириллов (№45, Советский), Виталий Вертяков (№47, Советский) и Роман Котик (№48, Советский).

Что касается руководителя реготделения партии, депутата горсовета Вячеслава Илюхина, то он примет участие в выборах в Законодательное собрание области. Соответствующее решение должна принять партконференция 7 июля.

Фото реготделения партии «Родина»