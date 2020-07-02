Горизбирком зарегистрировал «партию» самовыдвиженцев

По информации избирательной комиссии Новосибирска, в настоящее время зарегистрированы десятки кандидатов в депутаты горсовета следующего созыва. Подавляющее большинство из них — члены избирательной коалиции «Новосибирск 2020», причем на одном из округов (№14 в Калининском районе) зарегистрированы сразу несколько ее представителей: урбанист Вячеслав Удинцев и самозанятый Александр Давыдов.

В то же время на ряде округов также в статусе самовыдвиженцев официально заявили о своем участии в выборах и потенциальные соперники кандидатов от коалиции.

Например, в Центральном районе (округ №49), где кандидатом от коалиции выдвинут координатор штаба Навального, экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко, заявился для участия индивидуальный предприниматель Александр Толкачев. Однако ни он, ни возможный выдвиженец «Единой России», помощник депутата горсовета Анна Водопьянова не составят Бойко такой конкуренции, как действующий депутат данного округа — вице-спикер горсовета, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов.

В Кировском районе (округ №20), помимо коалиционного кандидата, индивидуального предпринимателя Антона Нелидова, избирком об участии в выборах уведомил директор по информационным технологиям ООО «ЭМА» Андрей Гизбрехт.

На территории округа №4 в Дзержинском районе студенту РАНХиГС Владимиру Мошковичу намерена противостоять временно неработающая Анжела Делион. Еще одному студенту РАНХиГС Дмитрию Якименко, возможно, предстоит встретиться на выборах с военным пенсионером Игорем Тимофеевым на территории 35-го округа Октябрьского района, а также с индивидуальным предпринимателем Андреем Везнером, годом ранее пытавшимся участвовать в выборах мэра Новосибирска, однако сошедшим с дистанции на ранних этапах. В том же Октябрьском районе (но уже на территории других округов) о своем участии заявили — опять же как самовыдвиженцы — уже неоднократные участники разного рода выборных кампаний от других политических сил. Например, на округе №39 отметился в качестве кандидата ветеран избирательных кампаний, замглавы района Александр Мухарыцин, представлявший то «Патриотов России» на выборах мэра в 2014 году, то «Народ против коррупции» на выборах губернатора того же года, но снявший свою кандидатуру в обмен на пост в районной администрации. В последний раз на политической арене Новосибирска Мухарыцин заявил о себе как координатор предвыборного комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!».

Вторым известным кандидатом, который намерен выдвинуться опять же на территории района, но уже по округу №41, стал директор по инвестициям, стратегическому планированию и развитию ООО «Автовокзал-главный» Андрей Гудовский, уже имеющий опыт депутатской работы в Новосибирске и незадолго до этого работавший на территории Калининского района. Пока соперники и Мухарыцина, и Гудовского от коалиции в избиркоме не отметились. В частности, по 39 округу намеревался идти адвокат Николай Украинцев. Скорее всего, здесь же, как следует из результатов предварительного голосования «Единой России», заявится на участие в выборах действующий депутат, председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Валерий Черных. 41 округ от единороссов, возможно, представит начальник юридического отдела ООО «Управляющая компания «Орион-Н» Юлия Пермитина. О кандидатах от коалиции на данном округе пока информации нет.

Помимо уже указанных представителей коалиции «Новосибирск 2020», о своем участии в выборах горизбирком уведомили домохозяин Вячеслав Анорин (округ №1, Дзержинский район), замгендиректора по производству ООО «Агат» Андрей Бурык (№3, Дзержинский), корреспондент ООО «Тайга-инфо» Петр Маняхин (№7, Железнодорожный), замгендиректора ООО «Тайга-инфо» Алексей Мазур (№9, Заельцовский), индивидуальный предприниматель Денис Новичков (№13, Калининский), индивидуальный предприниматель Алексей Куницин (№15, Калининский), главный инженер по разработке ПАО «Сбербанк» Семен Гунькин (№24, Кировский), технический директор ООО «Сфера-2000» Антон Картавин (№25, Ленинский), пенсионер Игорь Гавриленко (№26, Ленинский), директор ООО «Континент» Алексей Иванов (№27, Ленинский), самозанятый Илья Пуховский (№33, Ленинский), ведущий менеджер ООО «Техно НИКОЛЬ» Милена Варивода (№34, Ленинский), самозанятый Даниил Маркелов (№36, Октябрьский) самозанятый Кирилл Левченко (№37, Октябрьский), журналист ООО «Телекомпания НТН» Александр Могилин (№38, Октябрьский), замдиректора ООО «ДСО Консалтинг» Сергей Дьячков (№43, Первомайский), машинист эксплуатационного локомотивного депо Алексей Немцев (№44, Первомайский), представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина (№46, Советский), ведущий юрисконсульт ООО «Интернешнл Трейдинг Групп» Ольга Нечаева (№47, Советский), домохозяин Михаил Шароглазов (№48, Советский) и домохозяйка Александра Попова (№50, Центральный).

В числе некоалиционных самовыдвиженцев — директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (№12, Заельцовский), руководитель общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова (№10, Заельцовский), старший преподаватель Сибирского университета потребкооперации Ярослав Коновальчиков (№22, Кировский) и самозанятый Сергей Майоров (№40, Октябрьский).

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