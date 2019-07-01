«РОДИНА» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

28 июня по итогам тайного голосования Совета регионального отделения ВПП «РОДИНА» в Новосибирской области кандидатом на дополнительные выборы депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №12 определен Игорь Рытиков, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Данная кандидатура предварительно согласована по уставу ВПП «РОДИНА» с Бюро президиума политического совета партии.
Напомним, вакантным место в горсовете стало после смерти депутата Дмитрия Прибаловца. Выборы состоятся 08 сентября 2019 года.
Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии, автор- Сергей Скрыпник
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