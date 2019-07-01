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В регионе резко выросло количество утонувших

Одновременно сократилось количество оборудованных пляжей и спасательных постов на них.
  • 01/07/2019, 14:28
Автор: Евгения Серёгина
В регионе резко выросло количество утонувших
«Муниципальные власти считают: мы поставили знак «Купаться запрещено» — и достаточно.»

Трагическим событиям на воде в этом году во многом способствует  отсутствие полноценно организованных мест отдыха людей у воды и спасательных постов на водных объектах. Только за минувшую неделю на водоемах погибли шесть человек, в том числе трое детей в Каргатском, Коченевском и Маслянинском районах. Такие данные привел на оперативном совещании в региональном правительстве начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.

 Гибель детей произошла в необорудованных для отдыха местах,  рассказывает Орлов.  Предупреждающие знаки были установлены лишь в двух районах: Каргатском и Коченевском. Причиной гибели детей стало то, что они были оставлены у воды без присмотра взрослых.

Что же касается гибели взрослых, то в ведомстве отмечают не только легкомыслие самих отдыхающих, купающихся в неустановленных для этого местах, но и нехватку в регионе пляжей и спасательных постов.

 Мы отмечаем рост гибели людей на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  приводит данные начальник ГУ МЧС.  На сегодняшний день на водоемах региона выставлены только 29 спасательных постов. При этом ГУ МЧС накануне купального сезона было рекомендовано создать не менее 97 постов на наиболее сложных и посещаемых объектах. Не меняется и положение дел по созданию организованных мест отдыха и купания. Планируется открытие 22 пляжей. К сожалению, сегодня функционирует только 12, один из которых  в детском оздоровительном лагере.

Как пояснили представители ведомства в комментарии редакции, организация мест для пляжного отдыха с привлечением спасателей  это прерогатива муниципалитетов. Однако многие из них подходят к этому вопросу формально.

 Мы знаем места, где люди купаются, несмотря на запрещающие знаки,  рассказывает начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС Павел Винаков.  Мы рекомендовали органам местного самоуправления открыть в этих местах посты, чтобы при необходимости можно было оказывать помощь. К примеру, юго-западный карьер  это место неорганизованного отдыха людей у воды, купаться там запрещено. Муниципалитет, зная, что там все равно отдыхает большое количество людей, выставляет соответствующий пост. Не один десяток раз там оказывалась помощь: были и порезы, и тепловые удары, и тонули люди. А многие муниципалитеты решили: мы знак поставили «Купаться запрещено» — и достаточно, пост выставлять не будем.

Что касается самых известных пляжей Новосибирска, таких, как «Наутилус» и «Звезда», то там, по словам собеседника редакции, проблем нет. Работа пляжей организована в полном объеме, действуют спасательные посты.

На минувшей неделе специалисты МЧС спасли трех детей из карьера в Новосибирском районе. Сейчас состояние спасенных удовлетворительное. Еще шести отдыхающим на водоемах области оказана помощь. По информации ГУ МЧС, проведено более 1,5 тысяч патрулирований мест отдыха, более 3 тысяч профилактических бесед, занятий в детских оздоровительных лагерях и туристических базах с охватом более 15 тысяч человек.

Фото: автора

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