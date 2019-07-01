В регионе резко выросло количество утонувших

Трагическим событиям на воде в этом году во многом способствует отсутствие полноценно организованных мест отдыха людей у воды и спасательных постов на водных объектах. Только за минувшую неделю на водоемах погибли шесть человек, в том числе трое детей в Каргатском, Коченевском и Маслянинском районах. Такие данные привел на оперативном совещании в региональном правительстве начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.

— Гибель детей произошла в необорудованных для отдыха местах, — рассказывает Орлов. — Предупреждающие знаки были установлены лишь в двух районах: Каргатском и Коченевском. Причиной гибели детей стало то, что они были оставлены у воды без присмотра взрослых.

Что же касается гибели взрослых, то в ведомстве отмечают не только легкомыслие самих отдыхающих, купающихся в неустановленных для этого местах, но и нехватку в регионе пляжей и спасательных постов.

— Мы отмечаем рост гибели людей на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — приводит данные начальник ГУ МЧС. — На сегодняшний день на водоемах региона выставлены только 29 спасательных постов. При этом ГУ МЧС накануне купального сезона было рекомендовано создать не менее 97 постов на наиболее сложных и посещаемых объектах. Не меняется и положение дел по созданию организованных мест отдыха и купания. Планируется открытие 22 пляжей. К сожалению, сегодня функционирует только 12, один из которых — в детском оздоровительном лагере.

Как пояснили представители ведомства в комментарии редакции, организация мест для пляжного отдыха с привлечением спасателей — это прерогатива муниципалитетов. Однако многие из них подходят к этому вопросу формально.

— Мы знаем места, где люди купаются, несмотря на запрещающие знаки, — рассказывает начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС Павел Винаков. — Мы рекомендовали органам местного самоуправления открыть в этих местах посты, чтобы при необходимости можно было оказывать помощь. К примеру, юго-западный карьер — это место неорганизованного отдыха людей у воды, купаться там запрещено. Муниципалитет, зная, что там все равно отдыхает большое количество людей, выставляет соответствующий пост. Не один десяток раз там оказывалась помощь: были и порезы, и тепловые удары, и тонули люди. А многие муниципалитеты решили: мы знак поставили «Купаться запрещено» — и достаточно, пост выставлять не будем.

Что касается самых известных пляжей Новосибирска, таких, как «Наутилус» и «Звезда», то там, по словам собеседника редакции, проблем нет. Работа пляжей организована в полном объеме, действуют спасательные посты.

На минувшей неделе специалисты МЧС спасли трех детей из карьера в Новосибирском районе. Сейчас состояние спасенных удовлетворительное. Еще шести отдыхающим на водоемах области оказана помощь. По информации ГУ МЧС, проведено более 1,5 тысяч патрулирований мест отдыха, более 3 тысяч профилактических бесед, занятий в детских оздоровительных лагерях и туристических базах с охватом более 15 тысяч человек.

Фото: автора