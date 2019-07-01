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Завод «Инотэк Аква» в Новосибирске будет производить 800 тонн микросфер в год

Место размещения производства компания выбрала из-за научного потенциала территории.
  • 01/07/2019, 12:10
Автор: Юлия Данилова
Завод «Инотэк Аква» в Новосибирске будет производить 800 тонн микросфер в год
Для инициаторов проекта главное — наличие необходимого для производства объема свободных мощностей.

Проект по созданию в Новосибирске завода по производству стеклянных микросфер компания ООО «Инотэк Аква» и ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» презентовали в начале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Как пояснил InfoPro54 коммерческий директор ООО «Инотэк Аква», генеральный директор ООО «Микрокомпозит» Евгений Большаков, сейчас идет работа по подготовке к его реализации: согласование территории, утверждение бизнес-плана, проводятся переговоры с инвесторами, институтами СО РАН.

— Для запуска проекта нам нужно провести определенную научную работу, выполнить ряд НИОКРов. Это одна из причин, по которой мы выбрали местом дислокации предприятия Новосибирск. Сейчас мы ведем переговоры с рядом институтов, — пояснил Большаков.

Что касается конкретного места расположения завода, то состояние площадки, по его словам, инициаторов проекта мало интересует. Она может располагаться как на действующих предприятиях города, так и в чистом поле. Главное — наличие необходимого для производства объема свободных мощностей. Большаков отметил, что речь идет о территории площадью 1-1,3 тысячи кв. м, с возможностью поставки 1,5 млн кубометров газа в год и 1,5 МВт электроэнергии, наличием подъездных путей. Таких предложений в Новосибирске не очень много. Что касается отопления, то в этом компания не нуждается, так как в процессе производства получает много тепла. Расчетный объем инвестиций в проект — 200 млн рублей.

— Если будут мощности, то мы любую площадку приведем к тем технологическим требованиям, которые нам необходимы. Мы уже изучили ситуацию: практически все, что нужно для создания производства, есть в Новосибирске: от материалов для зданий до мелкосерийного оборудования. Уже проведены предварительные переговоры о поставках. У нас есть понимание где мы будем закупать сырье для производства: соду (Башкирия) и песок (месторождения под Раменском), — перечисляет собеседник InfoPro54. — Уверен, что у нас не возникнет проблем с набором линейного персонала: колледжи города готовят специалистов нужных нам технических специальностей.

После завершения всех необходимых процедур и выхода на площадку компания готова запустить первую очередь производства уже через 4 месяца и начать продажу субпродукта, чтобы окупать вложенные инвестиции. Через год начнет работать вторая очередь, и будет выстроена вся технологическая цепочка. Общая мощность производства на новосибирской площадке составит 800 тонн стеклянных микросфер дисперсностью 50-250 микрон в год при полной загрузке. Эта продукция интересна для многих отраслей: горнорудной промышленности, медицины, лакокрасочной отрасли, авиа- и автопромышленности, производства строительных материалов, радиоэлектроники, и т. д.

— Сегодня никто в России не производит этот продукт в промышленных масштабах. В мире таких предприятий тоже единицы. Что касается потребности рынка, то уже в конце 2017 года только лакокрасочная промышленность России могла бы поглотить 2,3 тысячи тонн микросфер, — поясняет Евгений Большаков.

В настоящее время доля импорта стеклянных микросфер в России достигает 80%.

Он также сообщил, что в планах компании — обкатать технологии производства микросфер на новосибирской площадке, чтобы в перспективе тиражировать этот опыт. Собеседник InfoPro54 не исключил, что подобные производства «Инотэк Аква» будет открывать в других городах. Модульное оборудование позволяет наращивать мощности нелинейным способом, то есть для производства 8 тысяч микросфер в год потребуется около 1 млрд рублей.

ООО «Инотэк Аква» (Москва) создано в 2014 году, УК — 10 тысяч рублей. По данным Rusprofile.ru, учредители — Александр Веселов и Виталий Фрунзе (по 50%).  Входит в ГК ИНОТЭК — производитель и поставщик алюмосиликатной и стеклянной микросферы, а также инновационной продукции на их основе. Годовой объем поставок микросферы – 12 тысяч тонн в год.

Фото предоставлено Евгением Большаковым

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