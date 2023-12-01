Родители чуть не разорвали ребенка, исполняя решение суда в Новосибирске

В Новосибирске во время исполнения решения суда по определению места жительства 5-летнего мальчика едва не разорвали на части собственные родители. Мать тянула сына в одну сторону, а отец ― в другую.

Инцидент очевидцы зафиксировали на видео, которое опубликовало издание КП-Новосибирск.

В кадре громко плачет 5-летний мальчик в одних трусиках.

― Сыночка, иди ко мне, ― протягивает руки папа. ― Ребенка отпусти! ― кричит его мама.

В пылу эмоций родители тянут несчастного в разные стороны за руки и ноги. Чей-то голос за кадром настойчиво просить одеть мальчика.

В итоге исполнить решение суда не получилось. Мальчика показали врачам. У него диагностировали растяжение обеих рук и ушибы. Но мама не намерена сдаваться и планирует повторить попытку, чтобы увезти мальчика к себе домой.

Такие конфликтные истории ― настоящий шок для детей, чьи родители после развода пытаются оставить их себе. Бесконечные суды, разборки, клевета друг на друга. Как правило, главными пострадавшими в психологическом и, порой, в физическом плане, становятся как раз те, кто до 18-летия не имеет права выбирать.