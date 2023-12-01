В начальных и средних классах школы урок труда станет обязательным предметом

Обязательные уроки труда в школах могут ввести с начала следующего учебного года. Автором поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы всех думских фракций, а также группа депутатов, передает агентство РИА Новости. Изменения внесут в законопроект, ограничивающий использование телефонов в школах.

Согласно документу, телефоны парламентарии хотят запретить использовать даже в образовательных целях, хотя изначально исключениями являлись образовательные цели и экстренные случаи.

Осенью Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи во время уроков, за исключением случаев, когда это разрешил сам учитель или возникла экстренная ситуация или опасность для жизни ребенка.

Авторы законопроекта утверждают, что мера усилит главенствующую роль школьных преподавателей.

По словам зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, решение по поправкам ко второму чтению будет приниматься 4 декабря 2023.

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