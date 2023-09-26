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Родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные

  • 26/09/2023, 14:12
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Родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные
И в течение календарного года использовать суммарно до 24 таких дней подряд.

Согласно закону, официально трудоустроенные родители или опекуны вправе использовать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня, которые они могут посвятить уходу за ребенком-инвалидом.

И, если раньше перенос неиспользованных по какой-либо причине выходных на следующий месяц был невозможен, то с 1 сентября родители детей с инвалидностью получили возможность «копить» дополнительные выходные и в течение календарного года использовать суммарно до 24 таких дней подряд. Осуществляется это в согласовании с работодателем, сообщили в пресс-службе Отделения CФР.

При этом дополнительные выходные родители могут разделить между собой или договориться, что их использует кто-то один.

Заявление о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных необходимо подать работодателю, чтобы согласовать график использования этих дней.

В этом году Отделение СФР по Новосибирской области оплатило 21 600 дополнительных выходных дней родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. На эти цели Отделением Фонда направлено свыше 105 миллионов рублей. Каждый дополнительный выходной родителям был оплачен в размере их среднего заработка.

Ранее редакция сообщала, что многодетным семьям хотят предоставить дополнительные выходные в году.

Фото: freepik.com — gpointstudio 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : СФР родители детей с инвалидностью дополнительные выходные


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