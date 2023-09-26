Родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные

Согласно закону, официально трудоустроенные родители или опекуны вправе использовать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня, которые они могут посвятить уходу за ребенком-инвалидом.

И, если раньше перенос неиспользованных по какой-либо причине выходных на следующий месяц был невозможен, то с 1 сентября родители детей с инвалидностью получили возможность «копить» дополнительные выходные и в течение календарного года использовать суммарно до 24 таких дней подряд. Осуществляется это в согласовании с работодателем, сообщили в пресс-службе Отделения CФР.

При этом дополнительные выходные родители могут разделить между собой или договориться, что их использует кто-то один.

Заявление о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных необходимо подать работодателю, чтобы согласовать график использования этих дней.

В этом году Отделение СФР по Новосибирской области оплатило 21 600 дополнительных выходных дней родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. На эти цели Отделением Фонда направлено свыше 105 миллионов рублей. Каждый дополнительный выходной родителям был оплачен в размере их среднего заработка.

Ранее редакция сообщала, что многодетным семьям хотят предоставить дополнительные выходные в году.