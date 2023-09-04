Многодетным семьям хотят предоставить дополнительные выходные в году

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложение предоставить многодетным родителям четыре дополнительных выходных дня в месяц, передает цифровое издание RT.

Депутат отметила, что в настоящее время один из родителей ребенка-инвалида вправе использовать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в течение месяца. При этом парламентарий уверена, что такие льготы необходимы и многодетным родителям, которые могли бы высвободившееся время посвятить ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.

Лантратова считает, что нужно изменить законодательство, предусматривающее право на дополнительные оплачиваемые выходные дни для многодетных родителей, и предлагает предоставлять работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц.

Ранее редакция сообщала, что родителям школьников предложили в День знаний предоставить официальный выходной.