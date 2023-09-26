С начала года АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и более 25 многоквартирных домов

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» сотрудничает со многими крупными застройщиками Новосибирска и их число стабильно растёт год от года.

В течение 2023 года АО «РЭС» уже присоединено почти 1500 объектов, в т.ч. 25 новых многоквартирных жилых комплексов. Один из них – жилой комплекс от крупнейшего застройщика Новосибирска на ул. Зорге в Кировском районе Новосибирска. В сентябре вводится в эксплуатацию 1 этап строительства этого ЖК — жилой дом №1 и котельная с общей нагрузкой 0,5 МВт. А в целом по комплексу максимальная мощность достигнет почти 5 МВт.

В рамках договора об осуществлении технологического присоединения многоквартирного дома и блочно-модульной водогрейной котельной, предназначенной для нужд теплоснабжения, энергетики уже выполнили внушительный объем работ:

построили двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ;

проложили суммарно около 10 км кабельных линий электропередачи 10 кВ;

установили ячейки 10 кВ в закрытом распределительном устройстве на подстанции 110 кВ «Оловозаводская»;

смонтировали дополнительные средства коммерческого учета электроэнергии.

Обеспечение стройплощадок в кратчайшие сроки достаточной электрической мощностью и своевременное завершение процедуры технологического присоединения способствует скорейшему окончанию строительных работ и вводу объектов в эксплуатацию. Так и сотни будущих жителей ЖК на ул. Зорге уже совсем скоро отметят новоселье.

И этот проект – далеко не единственный в портфеле компании, поэтому можно смело говорить, что АО «РЭС» вносит немалую лепту в развитие города и региона, его благоустройство и обеспечение комфортной жизни новосибирцев. Ведь недаром слоган энергетиков гласит: «Свет в Вашем доме – это мы!».