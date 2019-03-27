Родители не будут оплачивать интернатное содержание детей в учебно-научных центрах

Члены рабочей группы обсудили деятельность и развитие сети специализированных учебно-научных центров как эффективных механизмов выявления талантливых детей и подготовки научных кадров, а также вопрос создания «опорных школ» Российской академии наук. Сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области, возглавляющий рабочую группу, обозначил два наиболее актуальных вопроса развития СУНЦ: вопрос финансирования интернатного содержания обучающихся в центрах ребят и место СУНЦ в системе работы с талантами в России.

— Важно обсуждать не стратегию развития отдельных центров и школ, а их место в общей системе образования. В рамках национального проекта «Наука» было принято решение о создании не менее восьми СУНЦ в стране – по одному в каждом федеральном округе, — напомнил Андрей Травников.

Глава Новосибирской области отметил, что вскоре будут увеличены нормативы и дополнительное финансирование системы СУНЦ, вузам на их содержание будет разрешено использовать внебюджетные доходы. Рабочая группа выработала поручение о необходимости принятия принципиального решения, чтобы уйти от проблемы – сбора средств с родителей на содержание детей.

— Финансовая нагрузка по оплате проживания таких детей в центрах ни в коем случае не должна ложиться на плечи родителей, — подчеркнул Андрей Травников.

По его словам СУНЦ – это инструмент селекции и подготовки кадров для науки и наукоёмких индустрий.

— Это главное отличие таких центров от других образовательных учреждений, которые выявляют талантливых детей и работают с ними, — резюмировал губернатор.

Цель создания в регионах страны опорных школ под эгидой РАН – формирование максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. РАН отобрано 110 школ из 32 субъектов Российской Федерации, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом. Рабочая группа отметила, что тема создания «опорных школ» РАН требует дальнейшей детальной проработки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области