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В Новосибирской области в этом году отремонтируют более 100 км федеральных дорог

В том числе 45 км будет отремонтировано капитально.
  • 27/03/2019, 12:12
ФКУ «Сибуправтодор»

В рамках программы ремонта на 2019 год ФКУ «Сибуправтодор» приведет в нормативное состояние 10 участков федеральных дорог в границах Новосибирской области общей протяженностью 111 км. В том числе 45 км будет отремонтировано капитально, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор»

Отмечается, что основной объем работ приходится на трассу Р-254 «Иртыш». Здесь расположено два участка капитального ремонта и три – планового ремонта. Работы будут развернуты на территории Каргатского, Чулымского, Чановского и Убинского районов.

В течение сезона дорожники введут в эксплуатацию два объекта капитального ремонта, переходящих с прошлого года. Это 15-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе и участок Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе протяженностью 19 км.

На подъездах к областному центру ремонт запланирован на двух участках Северного обхода Новосибирска общей протяженностью 15 км в Коченевском и Новосибирском районах. Еще 4 км отремонтируют в Мошковском районе – с 41-го по 45-й км трассы Р-255 «Сибирь».

На объектах программы ремонта будут применяться современные технологии, такие, как метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство покрытий из щебеночно-мастичного бетона на полимербитумном вяжущем и тонкослойных покрытий, на каждом объекте будет действовать система многоступенчатого контроля качества работ.

В целом в программе ремонта ФКУ «Сибуправтодор» на 2019 год – 247 км дорог и 5 мостовых сооружений в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях. В том числе объем капитального ремонта составит 104 км. В 2018 году в подведомственных регионах отремонтировано 230 км федеральных дорог. На территории Новосибирской области – 103 км, в том числе 29 км капитально, а также два путепровода на Северном обходе Новосибирска.

Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»

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