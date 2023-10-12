Родители одной из школ Новосибирска пожаловались на нехватку учителей

Родители учеников новосибирской школы №219 жалуются на несправедливое увольнение классного руководителя 3 «Е» класса, в связи с чем с детьми ежедневно занимаются разные педагоги. Однажды третьеклассникам преподавала математику даже библиотекарь.

В беседе с изданием Om1.ru мама ученика 3 «Е» класса Наталья сообщила, что классного руководителя её сына уволили без объяснения причин, но она считает, что на педагога оказали давление в администрации школы. Теперь родители просят вернуть Галину Ивановну Карпухину.

Педагог, в свою очередь, рассказала изданию, что все случилось из-за жестокой травли её внука в этой же школе, который учится в четвертом классе. Причём, Галина Ивановна уточнила, что издевательства были не только со стороны одноклассников, но и со стороны их родителей.

— Одна родительница обматерила, другая считает, что он чем-то хуже её ребёнка и ей не нравится, как он общается. <…> Стали обзывать его «лохом», начали какие-то стрелки назначать. Чтобы он в каких-то поединках дрался, — добавляет Галина Карпухина.

Одна из таких «стрелок» одноклассников с её внуком состоялась 28 сентября. Тогда дочь Галины, мама мальчика, позвонила родителям одноклассника, который был зачинщиком травли. Инцидент был исчерпан. Однако вскоре всё продолжилось.

В День учителя, 5 октября, родители 4-го класса, где учится внук Галины, сняли поздравление их классному руководителю, в кадре были дети.

— На этом видео каждого ученика подписали как «самая смешная», «это наша отличница», «это гений», «это художники», «это звёзды» и в конце нашего мальчика сняли и подписали «это обезьянка класса». Его сразу стали дразнить, ребёнок пришёл домой никакой. Он сказал, что он не хочет жить, — вспоминает Галина Карпухина. — Я потеряла контроль над собой. <…> На их же языке, я обозвала их тварями и мразями. Я сказала тем, кто монтировал это видео, что неужели наш ребёнок чем-то хуже вашего.

После случившегося одни из родителей пожаловался на её срыв в департамент образования мэрии Новосибирска. В понедельник, 9 октября, в конце рабочего дня Галину Ивановну пригласила директор, которая предложила два исхода: либо увольнение по статье, либо по собственному желанию. Так Галина приняла решение написать заявление «самостоятельно».

Завуч новосибирской МАОУ «СОШ №219» Дарья Черепанова сообщила изданию, что директор находится в командировке, а сама она не уполномочена давать комментарии.