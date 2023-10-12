Нелегальную автозаправку с 5 тоннами бензина ликвидировали в Новосибирске

В Новосибирске пойман с поличным житель Ленинского района, который нелегально продавал бензин из гаража по ул. Троллейной, сообщили в пресс-службе мэрии. В ходе рейда у него изъято 26 двухсотлитровых бочек бензина.

— Быстро свернуть лавочку не получилось. Горючее изъято, нарушителю грозит штраф за незаконный оборот топлива, — рассказали в управлении потребительского рынка мэрии.

До решения административной комиссии, бочки с бензином будут храниться на приспособленных площадках.

В мэрии констатировали, что незаконная торговля бензином на улицах расцвела в Новосибирске в 2022 году. Только в октябре управление потребительского рынка мэрии провело пять совместных рейдов с УМВД России по городу Новосибирску. Изъято четыре мобильных автозаправки (Ларгус). Две – на улице Спортивной, еще две – на улицах Полтавской и Татьяны Снежиной.

Всего в 2023 году на продаже топлива поймали 54 человека. На всех нарушителей составлены протоколы за торговлю в неустановленных местах. Кроме того, изъят 31 автомобиль, а по искам управления потребительского рынка мэрии вынесено 11 судебных решений о запрете осуществлять торговлю.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирска закрыла незаконную АЗС на Малыгинском рынке.