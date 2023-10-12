Мэр Новосибирска сделал очень странный подарок чиновникам Белоруссии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал памятный подарок заместителю Премьер-министра Республики Беларусь Петру Пахомчику ― фотографию Новосибирского автомобильного завода из прошлого века.

Автор исторического и пожелтевшего от времени снимка ― корреспондент ТАСС Владимир Лещинский. Фотография была сделана в 1948 году за час до важного события ― переноса предприятия автомобильного завода в Минск.

― Это уникальное фото тех времён, когда наши города-побратимы создавали промышленность Советского Союза. В кадре уместилась большая история — этот автомобиль НАЗ-253 был собран в Новосибирске. Новосибирский автомобильный завод был построен в 1947 году, но уже в следующем году перспективную промышленную площадку было решено передать для развития атомной промышленности. Конструкторское бюро и производство автозавода перевезли в Минск. А на его месте основали секретное предприятие, известное сегодня как Новосибирский завод химконцентратов, — презентовал свой подарок мэр.

Старожилы города еще помнят, что приказ о строительстве завода в городе подписывал сам Иосиф Сталин в октябре 1945 года. Планировалось производить 30 тысяч грузовых автомобилей и 7,5 тысячи отдельных дизель-моторов в год. Но холодная война заморозила поставки оборудования и будущее завода.