Родные автоинспектора, выстрелившего в юношу в ходе задержания, покинули свой дом в Мошково из-за угроз

В больнице под Новосибирском умер 19-летний Векил Абдуллаев, в которого при попытке задержания выстрелил сотрудник ГИБДД. Из-за страха кровной мести в маленький рабочий поселок Мошково, в окрестностях которого все произошло, прислали сотрудников Росгвардии и полиции — охранять семью стрелявшего, сообщает «Новая газета».

Напомним, что в Мошковском районе Новосибирской области сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Mark II, в салоне которого находилось несколько юношей.

Одного из задержанных правоохранители препроводили в служебную машину для проверки документов. 19-летний Векил Абдуллаев в это время пытался воспрепятствовать действиям правоохранителей.

В результате потасовки со старшим лейтенантом ДПС Александром Гусевым молодой человек получил огнестрельное ранение в голову и, позднее, скончался в больнице от полученной травмы.

На следующий день после чрезвычайного происшествия, в пгт Мошково начали распространяться слухи о возможной мести старшему лейтенанту Гусеву и его семье со стороны родственников и друзей Абдуллаева. Местные жители рассказывали представителям прессы, что на улицах посёлка появилось усиление из силовиков.

По данным Следственного комитета, полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок», выстрелив молодому человеку в голову. При этом в распространённой в СМИ видеозаписи происшествия сам момент выстрела отсутствует.

Родственники находящегося под следствием полицейского предполагают, что видео в этом месте могло быть смонтировано с вырезанием фрагмента, который мог быть не выгоден потерпевшей стороне, отметили в «Континент Сибирь».

В отношении полицейского заведены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК) и «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК) (а ранее – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). В пресс-службе суда 31 мая сообщили, что старший лейтенант Александр Гусев взят под стражу на 1 месяц и 29 суток, то есть до 28 июля.