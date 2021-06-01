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Пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ был представлен в Сколково

  • 01/06/2021, 18:00
Автор: Марина Санькова
skolkovo
Концепция нового кампуса соответствует требованиям к университетским кампусам XXI века.

Губернатор Андрей Травников принял участие в стратегической сессии Минобрнауки, которую на площадке Бизнес-школы «Сколково» провели Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Стратсессия была посвящена созданию и развитию в стране сети современных университетских кампусов.

— В структуре капитальных затрат на создание такого кампуса больше четверти – это затраты на организацию работы бизнес-инкубатора. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса НГУ, — подчеркнул Андрей Травников.

Для Новосибирской области сфера высшего образования – отдельная, особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках: в самом Новосибирске, где расположено большинство вузов, и в Советском районе города, в Академгородке, где находится НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное Правительство держит на особом контроле.

— НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие Академгородка в целом. Появится ещё одна точка притяжения молодёжи, появится ещё один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ – в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний, — заявил Губернатор.

Ключевые вопросы стратегической сессии обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил о поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина — создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня.

— Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы, — подчеркнул вице-премьер.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.

— Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни, — прокомментировал Валерий Фальков.

По заявлению Министра, студенческий кампус должен быть связан с городом, органически вписан в его среду.

— Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту, — отметил глава ведомства.

По итогам стратегической сессии вице-премьер Дмитрий Чернышенко заключил, что до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие. По его словам, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Фото c сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : студенческий кампус сколково НГУ


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