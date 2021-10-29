ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

У многих есть кошки и собаки — они делают нашу жизнь лучше и насыщеннее. Однако шерсть домашних питомцев может стать серьезной проблемой. ROIDMI Eve Plus предназначен специально для решения таких проблем.

Он отличается высокой степенью всасывания и отсутствием запутывания. Мощность всасывания ROIDMI Eve Plus — 2700 Па. Он достаточно мощный и убирает шерсть, крупный мусор или корм. Роликовая щетка большого диаметра и длинные боковые щетки более эффективны при очистке и не запутываются в шерсти.

Автоматическое удаление пыли освобождает ваши руки. Обычно шерсть легко заполняет пылесборник и уменьшает силу всасывания. У робота-пылесоса ROIDMI Eve Plus предусмотрено автоматическое опорожнение: при заполнении пылесборника он возвращается на станцию сбора пыли. После чего возобновляет уборку с того места, где остановился. Все отходы отправляются в трехлитровый пылевой мешок, которого хватает на 2 месяца. При заполнении мешка устройство напомнит вам о необходимости его замены. Вам необходимо только открыть крышку пылесборника и выбросить пакет — не касаться пылесборника при его замене или ежедневной уборке.

Стерилизация и дезодорация. Если долго не убирать шерсть, остатки пищи и другие отходы, в них появляются бактерии и, как следствие, неприятные запахи. Робот-пылесос ROIDMI Eve Plus оснащен системой самостерилизации и дезодорации, устраняющей их.

Можно с полной уверенностью сказать, что ROIDMI Eve Plus будет стоять на страже чистоты дома, где есть животные.

Робот-пылесос ROIDMI Eve Plus продуман до мелочей. Кроме функций автоматического удаления пыли и самостерилизации он оснащен датчиком LSD последнего поколения и алгоритмом SLAM. Если при первом включении новый ROIDMI начинает просто перемещаться по комнате — не пугайтесь. Так пылесос сканирует комнату, и когда в следующий раз вы назначите уборку в любом месте, он автоматически спланирует оптимальный маршрут на основании отсканированных данных.

Кроме того, ROIDMI Eve Plus совместим с приложением Mi Home, в котором можно отслеживать любую информацию о пылесосе и дистанционно управлять им. Вы также можете подключить к нему голосовое управление по Bluetooth. Хотите, чтобы он убрал вашу гостиную? Просто скажите об этом.

Алгоритм ROIDMI Eve Plus можно обновлять, благодаря чему программа робота всегда остается актуальной.

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