Режим повышенной готовности продлён до конца года

Дата предварительного окончания режима повышенной готовности на территории Новосибирской области сдвигается с 30 ноября до 31 декабря текущего года. Об этом говорится в постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №218, размещённом на сайте регионального правительства. Ещё один из пунктов постановления касается жителей области старшего возраста.

— Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против COVID 19, соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится в постановлении главы региона.

Напомним, что новые «коронавирусные» меры были анонсированы региональным правительством по предложению областного управления Роспотребнадзора в начале текущей недели в связи с ростом заболеваемости. В середине недели количество выявляемых в сутки новых случаев заболевания преодолело порог в 300 человек. По данным на 28 сентября количество заболевших в Новосибирской области составило 342 человека, умерших — 15.

Ранее правительством Новосибирской области были приняты ограничительные меры на период с 1 по 7 ноября, запрещающие работу в ночное время развлекательных учреждений и заведений общепита за исключением продажи продуктов на вынос. Кроме того, посетители спортивных и культурных мероприятий со вместимостью от 100 человек должны будут предъявить QR-код по результатам пройденной вакцинации, либо документ о медотводе от вакцинации, либо отрицательные результат ПЦР-теста, сделанного не ранее двух суток. При этом, как сообщают в областном правительстве, посетители мероприятий должны иметь при себе документ, подтверждающий личность. Как ранее сообщалось, по результатам проверок, возбуждены уголовные дела по факту поддельных «вакцинных» документов.

По информации правительства Новосибирской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона на минувшей неделе проведено 10 рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, на 29 физ. лиц составлены протоколы, на 2 перевозчиков возбуждены административные производства. Министерством ЖКХ и энергетики области проверено 46 объектов торговли, возбуждено 2 административных производства. Сотрудниками МАСС проведена санитарная обработка 114 подъездов многоквартирных домов. Минстрой региона провел 7 рейдовых мероприятий. Министерством экономического развития проверены 12 объектов — гостиницы, хостелы. Министерством культуры проведено 7 рейдовых мероприятий. Проверены кинотеатры и зоопарк.