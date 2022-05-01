Роман Семиохин: Технологическая трансформация в сфере гемблинга и игровой индустрии

Еще одним многомиллиардным бизнесом является игровая индустрия, которой прочат почти 10% ежегодный прирост в течение следующих пяти лет.

Развитие высоких технологий оказывает сильное влияние на индустрию ставок и азартных игр, поэтому стремительный рост этих отраслей можно объяснить технологическими преобразованиями в трех конкретных областях.

Во-первых, технологии могут обеспечить пользователям комфортные условия во время игры или размещения ставки. Чат-боты на базе ИИ повышают уровень онлайн-обслуживания клиентов, интерфейсы становятся более эстетичными, а технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) предлагают клиентам гораздо более глубокое погружение в игровой процесс.

Например, VR-казино способны воссоздать опыт пребывания в офлайновом игорном заведении. Реалистичные слот-машины, внутриигровые чаты и правдоподобные звуки — все это повторяет атмосферу реального казино. Аналогичным образом в AR-играх видео- и аудиоконтент игры встраиваются в реальные условия пользователя, добавляя интереса и интерактивности.

Во-вторых, технологии изменили способ доступа потребителей к рынкам гемблинга и игровой индустрии. Наиболее очевидным примером этого служит все более широкое использование для игр и гемблинга смартфонов и других умных устройств. Недавно Комиссией по азартным играм было выявлено, что около половины игроков используют мобильные телефоны для размещения ставок онлайн, а рост игровой индустрии напрямую связан с распространением мобильных устройств.

Похожим образом технологии изменили и способ оплаты пользователями подобного вида развлечений, и теперь в качестве альтернативы фиатным деньгам беттеры и геймеры могут использовать криптовалюты, например Bitcoin. В то же время, благодаря все более сложным онлайн-системам, которые лучше защищают финансовые и личные данные игроков, достижения в области цифровых технологий способствовали повышению безопасности сайтов и конфиденциальности пользователей.

В-третьих (наконец), цифровая революция повлияла на способ разработки самих игр. В видеоиграх искусственный интеллект используется для программирования неигровых персонажей (NPC) с применением алгоритмов по формированию реактивного и разумного поведения, имитирующего реакции человека. В беттинг-индустрии ИИ также используется, и благодаря ему игровой процесс можно компьютеризировать, что исключает необходимость обработки данных и создания коэффициентов вручную и позволяет игрокам рассчитывать на более интересные и конкурентоспособные коэффициенты.

Предприниматель и меценат Роман Семиохин уже много лет работает в сфере беттинга и игровой индустрии и хорошо понимает многочисленные преимущества, которые дает технологическая трансформация. Бизнесмен убежден в необходимости использования инноваций и плодов цифровой революции для повышения простоты использования и эффективности продуктов, предлагаемых игровыми платформами и гемблинг-ресурсами.

Использование такого подхода позволило Семиохину преуспеть не только в бизнесе, но и в его благотворительной деятельности, в рамках которой он исповедует те же принципы. Например, на Кипре предприниматель планирует открыть инновационное учебное заведение, в котором в целях повышения качества обучения будут использоваться передовые технологии.