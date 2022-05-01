«Зимние» платежки за тепло вскоре могут неприятно удивить новосибирцев

Федеральные власти намерены пересмотреть механизм начисления платы за тепло. Новосибирские потребители вновь смогут вернуться к механизму оплаты тепла по фактическому потреблению в течение месяца, если эта инициатива будет реализована.

В 2016 году руководство Новосибирской области решило перейти на порядок оплаты за отопление по системе 1/12. Это означает, что люди платят равномерно каждый месяц, включая тёплое время года. В начале календарного года происходит перерасчёт за год предшествовавший. Из-за этого потребители либо получают доначисления, либо корректировка происходит в меньшую сторону, то есть, в пользу потребителя. Переменная зависит от фактически потреблённого объёма тепла в течение года.

Несмотря на то, что система действует уже шесть лет, ежегодно новосибирцы недоумевают, почему раз в год цифры в платёжках меняются. Многие считают эту систему непонятной и непрозрачной. Особенно высок градус переживаний, когда потребителям приходится доплачивать. Так случилось и в 2022-м, поскольку отопительный сезон-2021 был длинней и холодней обычного. С 2016 года это третий раз, когда перерасчёт происходит в плюс, а не в минус. И каждый раз находится масса недовольных. А это провоцирует политиков вновь и вновь обострять вопросы по поводу платы за тепло, создавая неадекватный ажиотаж.

Система вызывает много нареканий, поэтому большинство регионов от нее уже отказались. Из недавних примеров — Красноярск, где работает тот же поставщик тепла, что и в Новосибирске — СГК. У регионов пока сохраняется возможность выбора, каким образом оплачивать тепло, но это ненадолго. Министерство строительства РФ опубликовало проект постановления, согласно которому предполагается не позже 1 января 2024 года перевести все муниципальные образования страны (за вычетом Москвы) на оплату тепла по факту. Таким образом, в летние месяцы новосибирцам вновь не нужно будет платить за тепло ни копейки. В зимние месяцы платить придётся больше, чем сейчас среднемесячно.

Минусы неравномерной нагрузки на бюджет будут компенсированы избавлением от неразберихи с перерасчётами, которые, как показала нынешняя весна, заметно нервируют потребителей. Кроме того, будет проще контролировать объём реально потреблённого тепла, сверяя его с начислениями (в ситуации, когда платежи равномерно «размазываются» на год, текущий контроль даётся потребителям трудней). Если постановление Минстроя будет принято в нынешнем виде, у областных властей останется довольно скудный выбор вариантов действий. Можно будет перейти на новую систему оплаты чуть раньше, или дождаться предельного срока. Либо с начала отопительного сезона, либо с начала календарного года.

Любопытная деталь — проект постановления предусматривает, что если платеж в каком-то месяце на 25% превысит сумму за месяц предыдущий, то по заявлению потребителя ему может быть предоставлена рассрочка до 12 месяцев под ставку рефинансировация ЦБ плюс 3% годовых.

Переход (а точнее — возврат) к платежам по факту потребления может обострить в Новосибирске актуальность проблемы неоднородного состояния жилых домов. У одних теплопотери больше, у других меньше. Когда плата за тепло «размазана» по системе 1/12, разница, опять же, не сильно бросается в глаза. Когда платежи за тепло будут сконцентрированы в холодных месяцах, люди могут более остро реагировать на ситуации, в которых жители соседних одинаковых домов получают разные платёжки. Те, кому будут выставлять больше, захотят разобраться в причинах. Концентрация платежей за тепло в отопительный период может сподвигнуть жителей усилить давление на ТСЖ и управляющие компании, чтобы ускорить работы по снижению теплопотерь: эффективность отразится уже в платёжке за ближайший месяц.

Материал перепечатан с сайта Информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» с разрешения автора, Андрея Кузнецова

Ранее редакция Infopro54 сообщала, что в 2022 году Новосибирская область переходит на долгосрочное тарифообразование в энергетике — альткотельную. А также о том, что за первый квартал 2022 года просроченная задолженность новосибирцев за тепло выросла на 11 млн рублей.