Эксперты ожидают ослабления рубля в мае

— Рубль завершает апрель на крепких позициях, пытаясь протолкнуть доллар под отметку 71 руб. впервые в этом году, тогда как еще в прошлом месяце цены в моменте поднимались выше 120 руб. При этом наша валюта действует размеренно, умело пресекая попытки возобновления роста USD, — комментирует Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

Другой вопрос — адекватность и оправданность нынешнего курса рубля, который дорожает преимущественно за счет искусственных условий, созданных властями и направленных на защиту рубля через контроль оборота капитала. В этом контексте главным фактором поддержки служит продажа 80% экспортной валютной выручки. Соответственно, если данная мера сохранится на ближайший месяц, «россиянин» не лишится своей опоры. С другой стороны, по мере укрепления курса растет вероятность ослабления контроля, но реализовывать такой сценарий Центробанк в любом случае будет осторожно, чтобы не вызвать волну панических продаж рубля.

— При этом проявление эффекта от рекордных антироссийских санкций самочувствие экономики РФ будет ухудшаться, что будет давить на рубль. Также не стоит забывать и факторе крепкого доллара, который начнет ощущаться при дальнейшем послаблении валютного контроля. На международной арене USD торгуется на многолетних максимумах и вполне способен продолжать передвигать вершины в зависимости от жесткости риторики и действий ФРС, — подчеркивает Николай Переславский.

Иными словами, в мае рубль вряд ли повторит недавний успех — потенциал его роста исчерпан. Пара доллар/рубль может изначально вернуться в район отметки 80 руб., а затем и вовсе сместиться в более высокий диапазон.

Ранее редакция сообщала, что на этой неделе ЦБ снизил ключевую ставку до 14%.