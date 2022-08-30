Роме Кодалаеву с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Мальчик родился недоношенным, два месяца был на искусственной вентиляции легких, его переводили из одной больницы в другую. И только в четыре месяца ребенок попал домой.

— В физическом отношении сын отставал с самого рождения, а когда ему было полгода, я заметила, что он плохо слышит. Ему вживили имплант во внутреннее ухо, и он стал слышать и понимать речь. Рома перенес операции на тазобедренных суставах, после которых он смог сидеть в инвалидной коляске, не испытывая боли. У него очень слабые мышцы, руки его практически не слушаются, и спину он плохо держит, — рассказывает мама Ромы Лилия Кодалаева

Роме готовы помочь специалисты томского центра «Шаг вперед».

— У Ромы детский церебральный паралич, отмечены серьезные двигательные нарушения. Мальчик нуждается в восстановительном лечении, которое будет направлено на достижение и закрепление навыков координации, равновесия и самостоятельного передвижения, нормализацию мышечного тонуса и развитие речи, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 183 425 рублей. Семья Ромы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я воспитываю сына одна, а жить и лечить ребенка на выплаты по инвалидности так тяжело! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи, просит Лилия.

Помочь Роме можно по ссылке.