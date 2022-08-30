Цены на уголь для потребителей снова поползли вверх

— Все ждали, что из-за сокращения поставок в Европу уголь пойдет на внутренний рынок страны, и цены на него будут снижаться. Однако этого не произошло, — констатирует член новосибирского реготделения «Опоры России», исполнительный директор ООО «Иммокор Сибирь» Роман Шевгеня. — По факту мы видим, что производители частично переориентировались на Китай, а частично уменьшают добычу, чтобы держать цены на уголь внутри страны.

По его словам, с 2018 года на рынке России наблюдалось сезонное повышение цен на энергетический уголь в осенний период, но потом они откатывались на прежние позиции. В 2021 году уголь подорожал почти на 100% — с 1100 рублей за тонну угля марки Д до 1800-2000 рублей. Речь идет о закупочной цене на разрезах. Эта динамика, по словам собеседника редакции, была связана с тем, что угольные компании активно поставляли свою продукцию на экспорт и, чтобы не терять в доходах, подравнивали цены на внутреннем рынке с внешними. Традиционного отката стоимости энергетического угля в 2021-2022 году не произошло. А в августе он подорожал еще на 5-7%. На разрезах компании продают рядовой энергетический уголь по 2150-2300 рублей за тонну. В розничной продаже его цена в Новосибирской области уже составляет 3200-3400 рублей, в Алтайском крае — 3500-3700 рублей за тонну.

Что касается госконтрактов, то по наблюдению Романа Шевгеня, они выставляются на торги по цене 4100-4200 рублей за тонну с доставкой, но в ходе торгов цена на уголь падает более чем на 20-25%.

— По факту мы видим, что муниципальные контракты отыгрываются по цене ниже рынка. Как правило, это происходит либо за счет качества поставок, либо за счет веса, то есть они исполняются не совсем корректно, — комментирует собеседник редакции.

— У многих муниципальных предприятий ЖКХ не увеличены тарифы на тепло в той пропорции, как выросли цены на уголь. Это приводит к тому, что предприятие не может рассчитаться с поставщиком за приобретенное сырье и уходит в банкротство. У муниципалов большие долги за топливо. Субсидий, которые на эти цели выделяются из бюджета, не хватает на погашение задолженности, — поясняет Роман Шевгеня. — При этом мы видим, что сбоит механизм господдержки граждан. Чтобы протопить дом, на зиму нужны в среднем 5-8 тонн угля, а это около 30 тысяч рублей. Не всем пенсионерам, малообеспеченным семьям это по карману. Очень большой процент населения не может оформить эту льготу. Это люди, которые еще не ушли на пенсию или не имеют постоянного места жительства. Молодые семьи, которые не имеют прописки в том месте, где живут. Мы подаем документы в соцзащиту и видим эту ситуацию.

Серьезной проблемой для рынка Роман Шевгеня назвал ситуацию с тарифами на тепло для муниципальных предприятий.

При этом он напомнил, что один из основных поставщиков угля на муниципальные предприятия области — ООО «Новосибирская топливная корпорация» (Компания была приобретена ООО «Русский уголь». — Ред.) — в этом году уменьшила объем участия в госторгах. Большую часть накопленного долга новым собственникам на сегодняшний день выплатили.

— На наш взгляд, для внутреннего рынка необходимо фиксировать цены, более детально поработать с тарифами и поддержкой для населения, чтобы муниципальные предприятия не накапливали долги, а люди могли обеспечивать себя топливом, — заявляет Роман Шевгеня.

Эксперт напомнил, что в начале 2023 года в России планируют запустить биржевые торги. Компании, которые доминируют на угольном рынке, должны будут продавать не менее 10% угля муниципальным котельным. В среднесрочной перспективе этот объем вырастет до 30%.

— В ФАС и Минэнерго считают, что мера позволит снизить стоимость топлива на внутреннем рынке. Все-таки раз в пару месяцев да проскакивают жалобы, что цены на уголь в Хакасии или Алтае завышены. Иногда сообщения приходят даже из Кузбасса. С учетом борьбы угольщиков за экспортные объемы от протекционистского нововведения хуже им сильно быть не должно, — рассуждает Шевгеня. — Пилотный проект биржевых торгов энергетическим углем марки Д был запущен в декабре 2019. В дальнейшем торговля будет проходить на бирже СПбМТСБ.

Как отметил, выступая на оперативном совещании в правительстве, министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, в ходе проверки районов области выявлено, что повсеместно наблюдается превышение коммунальными предприятиями плановых статей расходов в структуре тарифов, утвержденных профильным департаментом, в том числе по оплате труда, налогам, и стоимости стройматериалов.

— Коммунальными предприятиями не исполняется уровень платежей за топливно-энергетические ресурсы относительно утвержденного регулятором тарифа в структуре тарифов на тепловую энергию. Не исполняются мероприятия по снижению кредиторской задолженности, — уточнил Архипов.

Он также сообщил, что в ходе проверки на муниципальных предприятиях выявлено превышение удельных расходов топлива на выработку одной гигакалории, создание излишних запасов топлива в межсезонье, отсутствие контрольного взвешивания поставленного угля. По итогам балансовой комиссии было, в частности, рекомендовано разработать дорожные карты по снижению кредиторской и дебиторской задолженности.

По данным МинЖКХ, за последнюю неделю на предприятия жилищно-коммунального комплекса региона были поставлены 12 тысяч тонн угля, общий запас составляет 126 тысяч тонн или 81% от норматива на начало отопительного сезона.

Ранее редакция сообщала, что поставки в Азию пока не компенсируют сибирским угольщикам снижение европейских объемов.