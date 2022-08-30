В Томской области повысили выплаты ветеранам в 10 раз

Депутаты Думы Томской области увеличили единовременные выплаты ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — до 10 и 2,5 тысячи рублей соответственно. Такой законопроект приняли депутаты областной думы.

Каждый год к 9 Мая в Томской область выплачивают инвалидам, участникам ВОВ по 1 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 500 рублей. В 2022 году по распоряжению губернатора, помимо этих выплат, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получили от региона еще одну единовременную выплату в размере 10 тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно.

— Решение принято, 35 — «за», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Законопроект разработали в целях усиления гарантий социальной защиты инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Вступит в силу он с 1 января 2023 года. На выплаты ветеранам и труженикам тыла дополнительно выделят из областного бюджета 4,4 млн рублей. По предварительным расчетам, что на увеличение выплат в 2023 году потребуется около 4,5 миллиона рублей.

Депутаты законодательной думы приняли законопроект в двух чтениях.

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