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Росавиация дала добро на полеты в иркутский аэропорт Мамы

  • 10/12/2022, 14:51
аэропорт Мамы
Он был закрыт с 1 декабря.

— 9 декабря Росавиация разрешила полеты в населенный пункт Мамы. Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли и аэронавигационный паспорт, и полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов АН-24 и АН-26. Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты. Первый рейс состоится в понедельник, 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, 1 декабря авиакомпания «Ангара» вынуждено отменила выполнение субсидируемых рейсов из Иркутска в административный центр Мамско-Чуйского района — поселок Мама. Об этом сообщалось на сайте перевозчика. Иркутские СМИ уточняли, что проблемы с авиасообщением возникли после того, как были внесены правки в аэронавигационную информацию о поселковом аэродроме. Самолеты Ан-24, которые использовала «Ангара» на рейсах до Мамы, не смогли приземлиться в местном аэропорту по новой схеме.

Фото из группы авиакомпании «Ангара» ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Иркутская область

Теги : субсидируемые рейсы аэропорт Мамы


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