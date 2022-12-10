Росавиация дала добро на полеты в иркутский аэропорт Мамы

— 9 декабря Росавиация разрешила полеты в населенный пункт Мамы. Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли и аэронавигационный паспорт, и полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов АН-24 и АН-26. Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты. Первый рейс состоится в понедельник, 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, 1 декабря авиакомпания «Ангара» вынуждено отменила выполнение субсидируемых рейсов из Иркутска в административный центр Мамско-Чуйского района — поселок Мама. Об этом сообщалось на сайте перевозчика. Иркутские СМИ уточняли, что проблемы с авиасообщением возникли после того, как были внесены правки в аэронавигационную информацию о поселковом аэродроме. Самолеты Ан-24, которые использовала «Ангара» на рейсах до Мамы, не смогли приземлиться в местном аэропорту по новой схеме.