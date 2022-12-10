Авария на теплосетях Искитима оставила без тепла два микрорайона

— Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту отключения теплоснабжения в Искитиме. Установлено, что в результате аварии на сетях теплоснабжения 10.12.2022 без тепла остались многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима, — сообщила областная прокуратура.

В целях координации действий Искитимский межрайонный прокурор выехал на место аварии.

— В настоящий момент ведутся работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, производится замена участка сети теплоснабжения. Подача теплоснабжения частично возобновлена, — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в результате аварии на сетях теплоснабжения без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники, расположенные в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима.

— В настоящий момент ведутся работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, производится замена участка сети теплоснабжения, подача теплоснабжения в 32 частных домах возобновлена, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее редакция приводила мнение чиновников о том с чем могут быть связаны участившиеся аварии нынешнего отопительного сезона.