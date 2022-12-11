За 7 лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз

— В 2022 году в Новосибирске гражданам было предоставлено 12888 участков для погребения. На 1 декабря на безвозмездной основе, то есть по гарантированному перечню, захоронено 839 человек, в том числе 283 по обращениям граждан, 556 безродные. План на 2022 год — 916 таких захоронений (на уровне 2021 года), — сообщил на заседании комиссии горсовета по предпринимательству руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.
Плановые расходы на предоставление ритуальных услуг гражданам по гарантированному перечню, по его словам, ставят 9,2 млн рублей из них бюджета города и 4,9 млн — из бюджета области. Витухин подчеркнул, что количество граждан, которые предпочитают такой тип захоронения увеличивается, в том числе благодаря информированию о возможности получения этого вида услуг.
— Каждый гражданин имеет право получить услуги по захоронению бесплатно. Но ранее об этом мало кто знал. Когда я только пришел в департамент, в 2015 году, в год по гарантированному перечню захоранивалось 17 человек, — добавил Витухин. – Здесь очень много злоупотреблений с которыми мы боремся, пытаясь убрать посредников, которые продают родственникам умерших по факту бесплатные услуги.
При этом он отметил, перечень гарантированных услуг и сумму на которые они предоставляются МКУ «Ритуальные услуги» увеличивать не планирует.
— Все, что зависит от нас для расширения городских кладбищ, мы уже сделали, — заявил Виталий Витухин.
Ранее редакция рассказывала о том, как под Новосибирском из генплана неожиданно исчезло место под кладбище.
Фото редакции
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