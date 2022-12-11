Рекламодателям

За 7 лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз

  • 11/12/2022, 10:47
Автор:
кладбища Новосибирска
В муниципалитете борются с посредниками, предлагающими бесплатные услуги за деньги и расширяют возможности для захоронения на городских кладбищах.

— В 2022 году в Новосибирске гражданам было предоставлено 12888 участков для погребения. На 1 декабря на безвозмездной основе, то есть по гарантированному перечню, захоронено 839 человек, в том числе 283 по обращениям граждан, 556 безродные. План на 2022 год — 916 таких захоронений (на уровне 2021 года), — сообщил на заседании комиссии горсовета по предпринимательству руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Плановые расходы на предоставление ритуальных услуг гражданам по гарантированному перечню, по его словам, ставят 9,2 млн рублей из них бюджета города и 4,9 млн — из  бюджета области. Витухин подчеркнул, что количество граждан, которые предпочитают такой тип захоронения увеличивается, в том числе благодаря информированию о возможности получения этого вида услуг.

— Каждый гражданин имеет право получить услуги по захоронению бесплатно. Но ранее об этом мало кто знал. Когда я только пришел в департамент, в 2015 году, в год по гарантированному перечню захоранивалось 17 человек, — добавил Витухин. – Здесь очень много злоупотреблений с которыми мы боремся, пытаясь убрать посредников, которые продают родственникам умерших по факту бесплатные услуги.

При этом он отметил, перечень гарантированных услуг и сумму на которые они предоставляются МКУ «Ритуальные услуги» увеличивать не планирует.

новости Новосибирска

Новосибирские кладбища огораживают колумбариями

Витухин также рассказал, что департамент ведет работу по расширению территории городских кладбищ и увеличению их возможности для захоронения. К примеру, в 2022 году на кладбищах построено 4 колумбарные стены. Идет переоформление земель городских лесов, утративших свое значение, под кладбища. Речь идет о таких кладбищах, как Заельцовское, Северное и Инское, где практически исчерпан ресурс для погребения. Например, на Инском остался только сервисный квартал, где все услуги предоставляются на платной основе.

— Все, что зависит от нас для расширения городских кладбищ, мы уже сделали, — заявил Виталий Витухин.

 

Ранее редакция рассказывала о том, как под Новосибирском из генплана неожиданно исчезло место под кладбище.

Фото редакции

461

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : кладбища Новосибирска гарантированный перечень ритуальных услуг бесплатное захоронение


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
отопительный сезон

В правительстве заявили, что контролируют ситуацию с ликвидацией аварий на теплосетях

Количество выявленных дефектов с начала отопительного сезона выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать статью >>
Штраф за митинги

Новосибирский блогер отсудил компенсацию морального вреда у полиции

Однако получить эти деньги ему будет проблематично.
Читать статью >>
Подготовка кадров

Вопрос с кадрами повис в воздухе

Компании затрудняются давать прогноз о том, какие специалисты им будут необходимы в перспективе и кого нужно готовить — слишком много изменений происходит в экономике.
Читать статью >>
наружная реклама

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

Основная причина: инспекция не принимает участие в обсуждении изменений, которые вносятся в их размещение в Новосибирске, а потом блокирует решения города.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Росавиация дала добро на полеты в иркутский аэропорт Мамы

10/12/2022, 14:51

Авария на теплосетях Искитима оставила без тепла два микрорайона

10/12/2022, 12:41

В правительстве заявили, что контролируют ситуацию с ликвидацией аварий на теплосетях

10/12/2022, 11:59

В Новосибирске прошел форум для предпринимателей

09/12/2022, 18:46
Популярное

Законопроект об уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности рассмотрят в Госдуме

09/12/2022, 17:45

Чем опасно похудение к Новому году?

09/12/2022, 15:49

Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев принят

09/12/2022, 15:39
Новости компаний

ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей

09/12/2022, 12:18

Сибирякам дарят кешбэк до 100 000 рублей за покупки по кредитной карте

09/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в юанях

09/12/2022, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска