Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 7 апреля

Ограничение полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России продлевается до 7 апреля, сообщила пресс-служба Росавиации.

— До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты, — говорится в сообщении.

Ограничения были введены 24 февраля из-за российской военной операции на Украине. Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация уточняет, что продолжают работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, а также остальные российские аэропорты, включая международные.

Режим ограничения полетов впервые ввели 24 февраля, в день начала российской военной операции, из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов. С тех пор ограничения продлевались, последний раз с 24 марта — до 1 апреля.