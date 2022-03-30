Новосибирец задекларировал годовой доход 4,7 млрд рублей

— Максимальная сумма дохода, задекларированная физлицом в 2021 году в Новосибирской области по одной декларации, составила 4,7 млрд рублей. Она связана с продажей ценных бумаг. У двух лиц сумма задекларированных доходов составила 1,5 млрд и 2,1 млрд рублей соответственно. Они занимаются оптовой и розничной торговлей. Это не чистые доходы. У этих физлиц есть еще и расходы, так что их налогооблагаемый доход значительно меньше, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В целом количество налогоплательщиков с доходами более 10 млн рублей в регионе по итогам декларационной кампании 2021 года выросло. УФНС учитывала не только доходы, заявленные физлицами в декларациях, но и сведения, поступившие от работодателей по доходам, полученным по основному месту работы.

— В прошлом году доходы от 10 млн до 100 млн рублей имели 3186 налогоплательщиков, по сравнению с предыдущей декларационной кампанией рост составил 22%. От 100 млн до 1 млрд рублей — 384 человека, рост 26%. 31 человек показал доходы более 1 млрд рублей — рост на 11%, — констатировал Легостаев.

Всего налогообложению подлежали 49 тысяч деклараций (+43%), поданных в кампанию 2021 года, на сумму до 2 млрд рублей (рост в 1,5 раза). Наибольшее количество деклараций предоставлено в связи с появлением доходов от продажи имущества — 25%. Вторая по популярности причина предоставления деклараций — доходы, полученные за пределами РФ. На третьем месте — доходы от продажи ценных бумаг — около 18%.

Более 250 тысяч деклараций представлены в связи с заявленными имущественными и социальными вычетами на общую сумму 9,5 млрд рублей (+7%). 61% из них касается имущественных вычетов по строительству и покупке жилья, 35% — по социальным вычетам на лечение, приобретение лекарств и обучение, 4% — вычеты, связанные с инвестициями.

Всего по итогам 2021 года в УФНС поступило 298,5 тысячи деклараций, что на 19% больше, чем годом ранее.

По декларационной кампании 2022 года налогоплательщики должны отчитаться о своих доходах до 4 мая, а оплатить доначисленные налоги не позднее 15 июля. Речь идет об ИП, нотариусах, адвокатах, а также физлицах, получивших доход от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости, получения в дар недвижимости, ценных бумаг, транспорта и т. д. При получении налоговых вычетов декларации можно сдавать за 3 предшествующих года.