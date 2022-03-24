Выбираем вид уборки в квартире: поддерживающая или генеральная?

Клининговые услуги – это востребованный сегодня сервис, большая доля которого приходится на уборку квартир . Люди, которые пользуются услугами профессионалов, высоко оценивают результаты приведения в порядок помещений.

Благодаря строгому алгоритму действий в процессе уборки квартиры, применению качественных моющих средств, специального оборудования и углубленным знаниям, профессионалы способны привести в порядок практически любое жилье и очистить сложные пятна. Эффективность такой уборки сохраняется дольше по сравнению со стандартной влажной обработкой.

Клининговые компании отличаются от частных лиц, работающих по найму через объявления, высоким качеством оказания услуг и гарантией качества. Руководство несет ответственность за своих сотрудников, сохранность ценных вещей клиента и оперативность выполненных работ. В компанию не попадают случайные люди «с улицы» — перед трудоустройством администраторы проверяют личностные качества человека, и только после этого он проходит обучение.

Как формируется цена на клининговые услуги?

Основные факторы, влияющие на стоимость клининговых услуг:

Площадь. Цена уборки в однокомнатной квартире будет значительно отличаться от стоимости оказания клининговых услуг в двухэтажном коттедже. Степень загрязнения. Если в помещении присутствуют сложные пятна, грязные поверхности, а квартира завалена мусором, уборка становится сложнее, соответственно, и цена – выше. Вид уборки. Подразделяется на поддерживающую, генеральную и специальную (после ремонта, пожара, затопления). Дополнительные услуги. Например, при заказе поддерживающей уборки, за химчистку ковра или мойку окон, которые в нее не входят, придется доплатить. Скидки. Многие компании при заказе определенных услуг предоставляют выгодные скидки или подарки для клиентов, например, мойку окон или чистку подушек бесплатно.

Стоит ли проводить генеральную уборку квартиры?

Многим хозяйкам старшего поколения клининговые услуги кажутся «блажью». Люди считают неоправданным решением тратить деньги на наведение порядка в доме, если можно заняться этим самостоятельно. Такой подход полностью оправдан, если у владельца квартиры есть много свободного времени, любовь к наведению чистоты, необходимое оборудование и знания. На генеральную уборку, которую бригада профессионалов проведет за 3 – 4 часа, у обычного человека может уйти почти неделя. Переведите потраченное время на наведение чистоты в трудовые часы на основной работе – ваша зарплата окажется намного больше по сравнению с оплатой клининговых услуг.

Генеральную уборку рекомендуется проводить раз в 3 месяца, в стандартный перечень работ входят:

Помещение Удаление пыли Очистка пылесосом Чистка поверхностей специальными составами Влажная уборка Комната Столы, стулья, тумбочки, предметы интерьера, осветительные приборы. Ковры и мягкая мебель, стены, потолок. Зеркала, окна, стеклянные перегородки, двери, ручки, розетки, экраны телевизоров, мониторов ПК. Полы, плинтусы, подоконники, радиаторы отопления и трубы, дверные коробки, оконные рамы. Ванная Светильники и декоративные элементы. Коврики (при наличии) Зеркала, кафельная плитка, швы, смесители. Ванна, раковина, душевая кабина, пол, шкафчики, стиральная машина, мыльницы и полочки, решетки вентиляции, сантехнические трубы. Санузел Светильники и предметы интерьера. Коврики. Чистка сантехники от известкового налета. Унитаз, биде, раковина, полы, плинтусы, вентиляционные решетки, шкафы, трубы. Кухня Кухонные шкафы, столы, стулья и подвесные полки, предметы интерьера, светильники. Стены и потолок. Плита, холодильник, вытяжка, духовой шкаф, микроволновка, кухонный фартук, удаление сложных пятен специальными средствами. Полы, мойка, смесители, радиаторы. Прихожая Светильники, декор, полочки. Ковровые покрытия, стены, потолок. Зеркала, поверхности шкафов. Пол, двери, плинтусы.

Поддерживающая уборка отличается от генеральной тем, что при ее выполнении не затрагиваются труднодоступные места, не моются окна и поверхности выше 1,8 метров, не очищаются сложные загрязнения.

В профессиональный набор специалиста по уборке, с которым он приезжает на объект, входят:

мягкие тканевые салфетки разного цвета для различных поверхностей;

профессиональные моющие средства;

уборочный инвентарь;

специальное оборудование, в зависимости от вида заказанных клининговых услуг.

Работники клининговой компании не станут двигать крупногабаритные предметы, так как есть вероятность поцарапать напольное покрытие. Если клиенту важно протереть пол под мебелью, придется обеспечить доступ ко всем местам проведения работ.

Профессионалы не пользуются бытовыми средствами. Они подбирают эффективные составы, которые нельзя купить в обычных хозяйственных отделах.

После завершения уборки, специалисты соберут и вынесут весь собранный мусор, и заменят пакет в мусорном контейнере, чтобы хозяева квартиры могли наслаждаться наведенным порядком и чистотой.