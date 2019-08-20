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Росавтодор рассказал о поэтапной индексации тарифа госсистемы «Платон»

Об индексации тарифа грузоперевозчики будут узнавать за полгода.
  • 20/08/2019, 15:29
Росавтодор рассказал о поэтапной индексации тарифа госсистемы «Платон»

Согласно постановлению Правительства РФ от 29 июня 2019 г. № 843 в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года прогнозируемый тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км. На данный момент размер платы — 2,04 руб./км, сообщили в пресс-службе Росавтодора. При этом фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно.

— Совместно с грузоперевозчиками мы проработали программу предсказуемости индексации тарифа госсистемы «Платон». Заблаговременное информирование о размере платы – это выполнение требований предпринимателей, обеспечивающее снижение нагрузки на бизнес, — отметил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольги Федоткиной, для бизнеса принципиально важно понимать размер тарифа системы «Платон» за полгода до индексации и до начала календарного года.

— Такой подход обеспечит спокойное планирование деятельности, прозрачность и предсказуемость инфраструктурного тарифа, — пояснила она.

В Росавтодоре рассказали, что в федеральный дорожный фонд с помощью госсистемы «Платон» уже перечислено более 82 млрд руб. Из них за минувший месяц — 2,8 млрд руб., что на 45% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. На эти средства уже отремонтировано 2700 км дорог и более 30 мостов.

Фото: с сайта dorogi.platon.ru

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