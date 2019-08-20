Каждый второй покупатель жилья по обмену выбирает «Квартирную карьеру»

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» работает по программе обмена квартир с полным выкупом вторичного жилья на себя с 2013 года. По статистике, каждая пятая сделка застройщика проходит именно с помощью обмена квартир, а каждая вторая из них реализуется в рамках программы лояльности для жителей и действующих покупателей — «Квартирная карьера», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что обмен в «Бруснике. Сибакадемстрой» — один из способов покупки новой квартиры в проектах компании. Застройщик, первым на рынке недвижимости Новосибирска, стал выкупать вторичное жильё в зачёт нового и полностью оформлять его на себя. Компания выступает полноценным покупателем квартир, сдаваемых по обмену. Вторичные квартиры выкупаются по рынку, все обременения по ипотеке до 2,5 млн рублей или потребительским задолженностям продавца гасятся. Квартира проходит полную юридическую проверку и становится собственностью компании. Её стоимость принимается в счёт новой квартиры от «Брусника. Сибакадемстрой». Недостающую часть суммы можно внести с помощью собственных средств, в ипотеку или беспроцентную рассрочку.

В компании рассказали, что за 6 лет обменом квартир от «Брусника. Сибакадемстрой» в Новосибирске воспользовались порядка 1500 семей. Основные причины — это улучшение жилищных условий, переезд из старых жилых районов в новые, расширение площади проживания и смена социальной среды на более благополучную. Средний шаг обмена составляет — плюс 20–30 квадратных метров к площади продаваемой квартиры. Кроме того, программа обмена востребована и среди тех, кто уже купил квартиру в «Бруснике. Сибакадемстрой». Это жители реализованных проектов и те, кто ожидает заселения. Получив положительный опыт проживания в проектах компании, жители мигрируют внутри жилого района в новые дома, выбирая улучшенные планировки большей площади с разнообразными сценариями или иные видовые характеристики. Около 10–15% продаж в месяц составляют сделки по программе «Квартирная карьера», которая работает в компании с 2017 года. Это на 5–7% больше показателей прошлого года.

По данным компании «Брусника. Сибакадемстрой», в проектах которой уже проживает порядка 15000 человек, около 200 семей за два года работы программы сделали «Квартирную карьеру». Наиболее активны жители микрорайона «Европейский Берег», который строится с 2012 года.

Фото: пресс-служба компании