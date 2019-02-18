ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономического, инвестиционного и социального развития региона, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Документ предусматривает взаимодействие в реализации инвестиционных программ, включая поддержку инновационного развития, технического перевооружения и модернизации предприятий региона. Также стороны намерены внедрять современные банковские технологии на территории Новосибирской области и сотрудничать в направлении развития системы кредитования физических лиц и предприятий, в том числе в рамках региональных и федеральных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

— ВТБ в Новосибирской области обслуживает свыше 10 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, а большая часть нашего кредитного портфеля в этом сегменте приходится на предприятия торговли, жилищного и коммерческого строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Мы готовы рассматривать перспективные проекты, которые важны для региона – в области инноваций, высоких технологий, а также в части развития инфраструктуры. Подписанное сегодня соглашение – очередной шаг в направлении укрепления сотрудничества с правительством Новосибирской области и развития социально-экономического потенциала региона, — отметил заместитель президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Денис Бортников



По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, ВТБ – давний партнер Новосибирской области.

— Банк финансирует развитие экономики нашего региона. Среди проектов, которые были реализованы при поддержке банка, — проекты в тепличном строительстве, агропромышленном комплексе, промышленности. Уверен, что подписание этого соглашения дополнительно систематизирует те направления сотрудничества, которые у нас уже сложились, откроет новые направления для совместной работы, — подчеркнул губернатор.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области на 1 января 2019 года составил 34,5 млрд рублей, более 60% в нем приходится на предприятия сегмента среднего и малого бизнеса. Объем предоставленных предприятиям региона средств за прошлый год превысил 42,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка