Роскомнадзор воспользуется искусственным интеллектом для поиска запрещенных материалов

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует в 2022 году запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете, сообщает «Коммерсант».

Система будет называться «Окулус», она станет выявлять экстремистские материалы, порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Стоимость тендера на разработку техзадания для системы составляет 15 млн руб.

До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, а искусственный интеллект позволит «ускорить процесс», говорится в документации. Завершить работы планируется до 17 декабря.

С 2019 года товарный знак Oculus закреплен за Facebook, которая развивает VR-систему под этим брендом. Facebook также подала заявку на товарный знак «Окулус» в кириллическом варианте, ее одобрили в марте этого года. Зампред комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов заявил, что соцсеть теоретически может запретить компьютерные программы и информационные сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его при оказании коммерческих услуг. При этом центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.

Роскомнадзор — федеральная служба, в задачи которой входят надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону и деятельность по организации радиочастотной службы. Служба подведомственна Минцифры России.