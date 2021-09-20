Фрукты и овощи ускорили рост цен на продукты в регионе

Примерно треть общего ускорения обеспечили овощи и фрукты, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Ускорился рост цен на бананы и лимоны. Их стало меньше на прилавках региона из-за перебоев с поставками морских грузов. В результате лимоны в Новосибирской области в августе стоили на треть дороже, чем в этом же месяце прошлого года, а бананы – на четверть дороже.

— Картофель второй месяц подряд показывает сезонное снижение цены. Но в прошлом году в августе этот корнеплод подешевел сильнее, так как его собрали больше. В этом году начало сбора урожая поздних сортов картофеля задержалось. В результате к августу ранний картофель уже был продан, а поздний поступил на прилавки в меньшем объеме, чем год назад. В годовом выражении рост цен ускорился по сравнению с июлем. Это также потянуло вверх общую цифру инфляции, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

А вот годовые темпы роста цен на морковь и свеклу замедляются второй месяц подряд. В этом году сельхозпроизводители увеличили посевные площади ранних сортов этих овощей, что повлияло на их стоимость в августе.

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