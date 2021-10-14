Рособрнадзор намерен вернуть ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор планирует вернуть сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовой математике как обязательного предмета для планирующих получить аттестат школьников. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

— Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат, — сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции по актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.

Вместе с тем Музаев отметил, что Рособрнадзор не планирует вводить новые обязательные ЕГЭ. По его словам, существующая модель самодостаточна.

Он также уточнил, что формат сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса в 2022 году будет установлен в ближайшее время.

Ранее, 1 октября, стало известно, что ЕГЭ в России в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период начнется 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

23 сентября в Рособрнадзоре назвали полный отказ от аттестации в формате единого государственного экзамена необоснованным. По мнению экспертов, это может привести к понижению качества образования, поскольку единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению.

Также эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. В программы единого госэкзамена в 2022 году внесут изменения по всем предметам, кроме информатики.