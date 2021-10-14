Стоит ли хранить платежки за квартиру

Сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги необходимо на случай, если управляющая компания в результате ошибки предъявит вам иск с требованием оплатить уже оплаченное вами. Кроме того, по закону необходимо хранить платежки три года, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Специалист также допускает ситуацию, когда одна управляющая компания сменяет другую.

— Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании, — обращает внимание собеседник агентства.

При этом он советует не выбрасывать чеки сразу по истечении трех лет, иначе в суд придется идти без доказательств, если УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент.

Электронные платежи также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками, указывает Минко. Это необходимо на случай, если банк заблокировал ваш счет или у банка отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.

Ранее стало известно, что россияне смогут оплатить «коммуналку», передать показания счётчиков и заключить договоры на подключение водоснабжения на «Госуслугах».