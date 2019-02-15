Рособрнадзор предложил ввести в вузах аналоги школьных ВПР

В российских вузах могут ввести проверочные работы, аналогичные тем, что пишут школьники в школах. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, попросил сенаторов поддержать законопроект о независимой оценке качества подготовки студентов.

По словам Кравцова, эта инициатива поддержана премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Законопроект предполагает введение в вузах проверочных работ по аналогии с теми, которые пишут российские школьники.

Кравцов подчеркнул, что пробные проверочные работы в российских вузах показали низкий уровень знаний студентов.

— Провели экзамены для студентов второго курса по юриспруденции и экономике. Объективно, то есть были наши представители, студенты, никто не мог списать ничего. Оценка средняя какая была? По экономике – три с минусом, по юриспруденции – три с плюсом, после второго курса, — заявил он на заседании комитета Совета Федерации.

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