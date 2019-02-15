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В день влюбленных абоненты чаще уходили от бывших к Tele2

  • 15/02/2019, 17:36
Сибирь – Tele2 сообщает о росте числа заказов на подключение с сохранением прежнего номера в регионах присутствия оператора в Сибири.

росте числа заказов на подключениеСреднее количество заказов, оформленных в интернет-магазине оператора накануне и непосредственно в День влюбленных, существенно превысило среднедневное количество заказов февраля. В целом по Сибири прирост составил 72%, сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее активными оказались жители Новосибирской области, которые оформляли заказы почти в три раза большего обычного, на втором месте – Хакасия и Тува (+82%), замыкает тройку Красноярский край (+65%). В Кемеровской области в эти дни абоненты оформляли заказ на переход в сеть Tele2 с сохранением номера на 61% больше обычного, в Алтайском крае – на 39%. В Омской и Томской областях прирост составил 13% и 10% соответственно.

Интернет-магазин Tele2 продолжает набирать популярность. Чаще других заказы на переход в сеть Tele2 со своим номером оформляют жители Томской и Новосибирской областей. В среднем по Сибири около четверти клиентов интернет-магазина подключаются к Tele2, сохраняя свой старый номер.

— Онлайн-сервисы набирают все большую популярность, ведь мы уже можем даже чашку кофе заказать с помощью приложения в смартфоне. Мы уделяем большое внимание нашему интернет-магазину, стараемся сделать его максимально удобным для абонентов. Всплеск подключений накануне и в День влюбленных считаем хорошим подтверждением доверия и любви к нам жителей Сибири. Отмечу, что в этот период в нашем интернет-магазине не проводилось никаких специальных акций, — отметилкоммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото: пресс-служба компании

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