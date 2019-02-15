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ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ

  • 15/02/2019, 16:38
17 февраля в Москве состоится Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, в рамках которого ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков.

ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данковВ рамках главного баскетбольного события года запланирован целый ряд спортивных мероприятий. На паркете новой ВТБ Арены сойдутся лучшие игроки Единой лиги ВТБ – «Звезды России» и «Звезды Мира». Помимо главного матча состоятся конкурсы трех-очковых бросков и слэм-данков. Слэм-данк – один из самых зрелищных видов броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

— Матч Всех Звезд – это соревнования лучших баскетболистов, которые год от года набирают популярность среди болельщиков. Для нас большая честь быть партнером, пожалуй, самого зрелищного конкурса этого спортивного праздника. Я с большим интересом жду состязания талантов лучших игроков Лиги и приглашаю всех насладиться этим шоу, — отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции.

В 2019 году игра станет третьей в истории существования Единой лиги ВТБ, а сама Лига отмечает старт десятого сезона. Организаторы традиционно готовят шоу мирового уровня. Ведущий — Иван Ургант, хедлайнер — группа «Каста». На один вечер все зрители станут частью грандиозного спортивного праздника.

ПАО «Банк ВТБ» является титульным спонсором Единой лиги ВТБ, которая была создана в 2008 году совместно с Российской федерацией баскетбола. В сезоне 2018/2019 в турнире принимают участие 14 клубов из 6 стран — России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана.

Фото: пресс-служба банка

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