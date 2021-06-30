Мэр намекнул на возможного начальника «транспортного цеха»

В ближайшее время должна будет решиться судьба департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, а именно, определён его новый руководитель взамен покинувшего мэрию в мае Романа Дронова. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил на сессии горсовета, отвечая на вопросы депутатов. Как следует из ответа мэра, не исключено, что департамент может возглавить начальник финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства Олеся Богомазова, которая сейчас исполняет обязанности ушедшего Дронова.

— Олеся Валерьевна — квалифицированный хороший специалист, владеет информацией по всем проектам, контролирует их, — сказал Анатолий Локоть. — Мы с ней работаем. В ближайшее время, безусловно, кадровое решение состоится.

Однако официально пока о новом назначении глава города не спешит заявлять официально.

— У меня практика: я никогда не анонсирую и публично не обсуждаю кадровые решения, — говорит градоначальник. — Поиски специалистов очень непростые. Это решения штучные, они требуют внимательного и профессионального обсуждения. Если есть какие-то предложения у депутатов, готов обсудить в рабочем порядке.

Напомним, что ранее ряд источников должность начальника транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии «сватали» главе администрации Советского района Дмитрию Оленникову и заместителю начальника департамента Юрию Сердюку.

В 2021 году реорганизации подвергся департамент науки, промышленности и инноваций, который покинули его экс-руководитель Александр Люлько и начальник управления предпринимательства и инвестиционной политике Максим Леоненко. В мае началась реформа департамента финансов и налогов политики. В июне муниципалитет заявил о реорганизации в департаменте по соцполитике.