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Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

Производители и эксперты считают, что намного больше.
  • 09/08/2019, 20:27
Автор: Евгения Серёгина
Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»
Магазину неинтересно брать натуральное молоко

Торговые сети, реализующие молочную продукцию, теперь обязаны сообщать покупателям о ее составе. Соответствующая информация должна содержаться на ценнике, указателях. Такая норма федерального законодательства начала действовать с 1 июля 2019 года. Об этом напомнили специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области на пресс-конференции в ТАСС.

— Молочная продукция подразумевает молокосоставные продукты как с заменителем молочного жира, так и без него, — говорит главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Ирина Клинова. — Если такое обязательство не соблюдается, это влечет административную ответственность.

При этом, как отмечают в ведомстве, количественные показатели фальсификата в молочных продуктах находятся на уровне целевых и в настоящее время составляют лишь 2,3%.

— Отобраны 956 проб, выявлен фальсификат в 22 пробах, — говорит главный специалист отдела по гигиене питания детей и подростков Татьяна Сигарева. — В этом году мы получили 316 уведомлений. В 71 случае некачественная продукция относилась к производителям Новосибирской области. В 245 случаях это были производители из других регионов.

В то же время, по мнению добросовестных участников молочного рынка, количество фальсификата не снизилось.

— Не вижу, чтобы что-то изменилось, — говорит в комментарии редакции директор ЗАО «Племзавод “Ирмень”»  Юрий Бугаков. — Рынок не освободился от фальсификата.

В качестве аргумента руководитель предприятия приводит отсутствие дефицита молочной продукции на новосибирском рынке, тогда как на территории области работают лишь несколько крупных производителей.

— Маслянинский район (ООО «Сибирская нива») все до литра отправляет в Кемерово, в Новосибирске его продукции нет, — говорит Бугаков. — Каргат (КФХ «Русское поле») отправляет молоко на Алтай. На рынке Новосибирска я не встречал их товар. Но молочная продукция не растет как на дрожжах. Чтобы увеличились объемы качественной продукции, надо много сделать. Она появится, но не сразу. Откуда фальшивка взялась? А она никуда не делась. Они (Недобросовестные производители. — Ред.) забивают рынок некачественной продукцией и травят людей медленно и уверенно. Надо тщательно контролировать и наказывать тех, кто занимается подделкой хорошего товара.

О том, что фальсификат никуда не исчез с новосибирского молочного рынка, заявляет и директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, кандидат медицинских наук Яков Новоселов. По его данным, норма, озвученная Роспотребнадзором, прописана в техрегламентах еще 8-летней давности.

— У нас действуют техрегламенты, по которым запрещено называть молоком жидкость, где молоко заменено пальмовым жиром. Запрещено называть маслом маргарин, — говорит эксперт — И так далее, чтобы потребитель знал, что он покупает заменители молочного жира.

По мнению эксперта, выявить фальсификат, чтобы прописать информацию о нем на ценнике или указателе, торговые сети не в состоянии.

— Производителю хочется впихнуть ритейлеру и потребителю суррогат, а цену на него поставить как на натуральное молоко, — говорит Новоселов. — Об этом не написано ни в декларации, ни на упаковке. Если бы соблюдали закон, у нас бы понизились цены на продукты. Натуральное молоко и сейчас стоит примерно 60 рублей. Но никто в своем уме за ту же самую цену не купит заменитель молочного жира. Мало того, это проблема и конкуренции добросовестных производителей.

При этом эксперт считает, что от наличия фальсификата на полках выигрывают и торговые сети: с этой продукции они получают гораздо большую накрутку, чем с натурального товара.

— Натуральное молоко поставляют по 33 рубля за литр, — приводит данные Новоселов. — Он (Представитель торговой сети. — Ред.) наценяет его до 60 рублей. Прибыль получает в 28 рублей. Фальсификаты поставляют по 20 рублей, прибыль — 40. Магазину неинтересно брать натуральное молоко. По нашим данным, за прошлый год молочных продуктов, фальсифицированных растительными жирами, было 45%, молока — 35%, масла — 60%. Но,  в среднем, примерно 45%.

Эксперт согласен с Юрием Бугаковым, что для радикальной борьбы с фальсификаторами необходимо на федеральном уровне ужесточить контроль и ответственность для таких производителей.

— Нужно вернуть полномочия федеральной службе Роспотребнадзора, которые с 2002 года очень сильно урезаны, — считает Яков Новоселов. — Сегодня нет сертификации пищевых продуктов, она давным-давно отменена. Надзорные органы обязаны верить на слово производителю, что у него качественная продукция, действует так называемая презумпция невиновности. Во-вторых, еще шире нужно обеспечивать общественную независимую экспертизу, которая предусмотрена федеральным законодательством.

По информации Роспотребнадзора, с начала действия в июле озвученной законодательной нормы проверены около 180 объектов, где реализуется молочная продукция. В 50% случаев установлены нарушения. Наложены административные штрафы в сумме 420 тысяч рублей.

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