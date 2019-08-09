На Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения

— В строительство нового колеса обозрения мы вложили 200 млн рулейб. Первоначально заявленная сумма инвестиций составляла 140 млн, — говорит соинвестор проекта, директор ООО «Круг» Роман Казак.

Он пояснил, что в рамках заключенного контракта, инвестор должен был передать часть площадей муниципалитету (13 кв. м) для нужд парка, профинансировать возведение сцены на набережной и построить общественный туалет на 160 кв. м. Только на это ушло около 16 млн. Плюс с нового года очень сильно подорожали материалы, необходимые для проекта.

Цена поездки на колесе в будни составит 300 рублей. Для льготных категорий — 250 рублей. За 600 рублей можно кататься безлимитно (полный оборот колеса — 16 минут). Ценник сезонно унифицированный. Срок окупаемости вложений инвестор оценивает от 7 до 10 лет.

Как подчеркнул Роман Казак, аттракцион — на 90% отечественное, точнее новосибирское изделие. Импорт — электрооснастка и электроника. Инженерные решения и интеграция всех компонентов — целиком работа местной команды.

— Оно самое легкое в ряду аналогов и самое яркое — отметил Роман Казак. — За счет оптимизации конструкции наше колесо весит 280 тонн. Это очень мало. Российские и зарубежные колеса такого размера весят далеко за 300 тонн. И, конечно, это плюс к визуальному изяществу. Яркость — тоже предмет гордости. Обычно такие аттракционы окрашивают либо в белый, либо в серо-стальной цвет. А мы применили новое покрытие на основе медного порошка и полимерных связующих. Оно и небанальное, и эффектное. В темное время у колеса будет динамическая подсветка. Отладка иллюминации только что завершена — и к 10 августа иллюминация будет во все красе. По высоте аттракцион вошел в большую тройку российских каруселей такого типа.

Главная изюминка конструктива — здание-платформа, на которой размещено колесо. Аттракционов с такой архитектурой в мире только два. Оба — в Гонконге. Новосибирский — третий. Впрочем, опорой и подставкой гигантской карусели здание служит чисто визуально. Каркас у колеса сквозной, оно стоит на автономном фундаменте, с ростверками, уходящими в места залегания гранитных пород. То есть нагрузки от такого соседства здание платформа не испытывает. Функция здания — Дом культуры. В каноны традиционной, еще советской клубной архитектуры это здание вполне укладывается: площадь в 1100 квадратов — метраж небольшого межрайонного ДК 50-х годов. Подвальные помещения пока не в работе, но вскоре будут задействованы. Как и кровельные пространства — там разместится общепит. На основном этаже три пространства для посещений: арт-галерея, зрительный зал-трансформер и фойе с кафетерием, украшенное сюрреалистической росписью — итальянской улицей, уходящей вдаль из расступившейся стены. Выставочный зал — 280 кв. м. Зрительный зал на 200 метров, но раздвижная стена позволит при необходимости объединять его с галереей. Функционал — от стендап-кабаре с рассадкой за столики до детского кукольного театра. По словам Романа Казака, открытие арт-галереи запланировано на конец августа. Работает весь комплекс с 12 часов.

— Открываться раньше полудня смысла нет, — объясняет Роман Казак. — Именно в это время начинается жизнь на набережной. Отдых на набережной — это по большей части для «сов», нежели для «жаворонков».

На аттракцион с первых же минут работы возложена роль новейшего туристического магнита. В кондиционированных шестиместных кабинах пока играет ненавязчивая музыка, но в будущем к ней добавят и информационный аудио-контент — блиц-лекции по истории города от гидов Музея Новосибирска.

— Мы сейчас как раз ведем переговоры на эту тему, собираем материал, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Колесо — это вообще отличный туристический магнит, плюс к имиджу города. Отсюда прекрасный вид на реку, на исторический центр, на скайлайн левобережья. И еще колесо хорошо войдет в сити-айдентику. Примерно как лондонское колесо, знаменитый «Глаз Лондона».

— Это уже четвертое наше колесо обозрения. Сейчас у нас в работе 30-метровое мобильное колесо. Его можно будет собирать и разбирать за несколько суток. И перемещать, например, по локациям Дня города или других праздников. Такое гастрольное колесо, колесо шапито-формата. Но, естественно, с высокой надежностью. Аттракционы других динамических концептов — тема сложнее. И с парками, и с законодательной базой под расположение таких новинок пока все туманно. Поставить что-то концептуальное и дорогостоящее сейчас очень сложно. Прямой договор аренды, длительный или в лизинг, тема предоставления гарантий «парковикам» сейчас находится в зачаточном состоянии, — отметил Роман Казак. — Пять городов раздали парки в аренду, Красноярск, например. И там уже не проблема взять в долгосрочную аренду место под аттракцион. Для бизнесменов-«карусельщиков» важна именно долгосрочная, предсказуемая аренда. Самый маленький из аттракционов-новинок сейчас стоит $70-100 тысяч. Привез ты такую карусель, а через год на месте расположения что-то внезапно сменилось, и ты думаешь, что же с ней теперь делать. Такая перспектива многих смущает. Желающих извне много, но пока в Новосибирске их на ура никто не встречает, все дебюты тут на свой страх и риск.

К теме аттракционов ООО «Круг» планирует возвращаться и впредь, благо на проекте наработан мощный промышленный ресурс под тему, и ему логично было бы найти долгосрочное применение.

Роман Казак — индивидуальный предприниматель. Реализовал проект парка аттракционов «Метро» в г. Сочи.

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