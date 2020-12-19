Роспотребнадзор назвал эпидобстановку в трех странах максимально благоприятной

Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям, установленным Роспотребнадзором, только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских Островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии, — говорится в заявлении надзорного ведомства.

В ведомстве добавили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии, с которыми Россия возобновила авиасообщение, не соответствует ни одному из трех нужных критериев Роспотребнадзора.

Для того, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в определенной стране, специалисты смотрели на показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели (40 на 100 тысяч населения), среднесуточный показатель темпа прироста (менее или равно 1%), а также показатель распространения инфекции Rt (менее 1).

Напомним, на сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с 16 странами. К ним относятся Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

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