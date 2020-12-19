Аргументы в пользу хранения денег в сейфе

Сейфы для дома идеально подходят для хранения ценных вещей. Их легко сделать частью интерьера, замаскировать в стене.

Классификация домашних сейфов

Домашние сейфы бывают:

Огневзломоустойчивыми. Огнестойкими. Взломоустойчивыми. Мебельными. Встраиваемыми. Оружейными.

Первая из перечисленных разновидностей считается универсальной и защищает от всех бытовых посягательств: краж, повреждений ценных вещей при пожарах.

Огнестойкие используют для хранения денежных купюр и важных бумаг. Такие сейфы обеспечивают защиту ценностей от огня.

Встраиваемые модели называют сейфами-тайниками. Они гарантируют надежную защиту от злоумышленников. Сейф-тайник трудно обнаружить, так как он наглухо интегрируется в стеновую нишу. Приобретение такого «хранилища» гарантирует надежную защиту по умеренной стоимости.

Почему стоит хранить деньги дома в сейфе?

Многие граждане хранят деньги в банках – это не самое правильное решение. Современные реалии таковы, что ни одно финансовое учреждение не застраховано от того, что у него могут отобрать лицензию. Конечно, государство гарантирует возврат средств вкладчикам, но только в том случае, если сумма депозита не превышает 1400 000 руб. Если вклад больше, можно просто лишиться денег.

И это не единственный минус хранения денег в банке. Крупные суммы на счетах могут привлечь внимание налоговой и далеко не все вкладчики смогут объяснить их происхождение в случае проверки.

Хранить деньги под матрасом или в книгах также не стоит. Есть более надежный вариант – сейф. Поместите наличные в металлический ящик и не переживайте за их сохранность. При таком способе хранения деньги всегда будут под рукой и при этом под надежной защитой. Ими в любой момент можно будет воспользоваться, например, для расчетов с деловыми партнерами, если сейф стоит в офисе или для совершения крупных покупок.

Для хранения наличных денег лучше всего использовать встраиваемую модель сейфа. Такое хранилище выглядит незаметно и не портит своим видом интерьер. Злоумышленникам, если они захотят украсить деньги, придется поломать голову, чтобы понять, где стоит сейф. Немало усилий нужно будет приложить и для его вскрытия.

Кодовыми замки, которыми оснащаются современные сейфы, сводят вероятность кражи денежных средств и других ценностей практически до нуля.

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