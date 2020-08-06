В Новосибирске таможенник отказался от взятки

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Кыргызстан по факту дачи взятки должностному лицу таможенного органа за совершение заведомо незаконных действий в его пользу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Предварительно установлено, что 22 июля 2020 года подозреваемый, находясь на территории г. Новосибирска, передал сотруднику дознания Новосибирской таможни денежные средства в сумме 150 000 рублей за совершение в его пользу заведомо незаконного действия, а именно за передачу ему изъятой у его знакомого партии лесоматериалов. Полученную партию лесоматериалов он собирался переправить в Республику Кыргызстан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после передачи взятки подозреваемый был задержан сотрудниками Новосибирской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области, так как сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении.

В настоящее время гражданину Республики Кыргызстан Дзержинским районным судом г. Новосибирска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2